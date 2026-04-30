Paaiškėjo naujos šeimos dramos Vilijampolėje aplinkybės: dukra pasikėsino nužudyti miegančią motiną?

Remiantis policijos suvestinėmis, ši šeimos drama įvyko apie 2.30 val.
Maždaug tokiu laiku į Bendrąjį pagalbos centrą paskambino sunkiai kalbanti moteris. Manoma, kad ji vos rinko žodžius ir dėl patirto šoko, ir dėl sužalojimų.
Skambinusioji teigė, kad ją užpuolė ir peiliu subadė dukra, o po to susižalojo pati – aplink daug kraujo. Skambinusioji sakė, kad ji taip pat smarkiai kraujuoja.
Nepaisant to, ji sugebėjo atrakinti atvykstančiai pagalbai ir savo namų duris.
Policijos departamento suvestinės šiandien pradedamos pranešimu apie šį įvykį Kaune: „Balandžio 30 d. apie 2.30 val. Kaune, Naujakurių gatvėje, bute, moteris, gimusi 1982 m., peiliu sužalojo moterį, gimusią 1945 m., o vėliau bandė susižaloti pati. Abi pristatytos į ligoninę. 3.50 val. moteris, gimusi 1982 m., nuo patirtų sužalojimų mirė. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus savo artimo giminaičio ar šeimos nario sveikatos sutrikdymo.“
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, išgyvenusi nukentėjusioji įvykio metu buvo blaivi.
Pasak Kauno policijos atstovės, lig šiol šis Vilijampolės adresas jos kolegoms nebuvo žinomas.
Po teisėsaugininkų apsilankymo šiandien Kauno klinikose pradėtam ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis Kauno apylinkės prokuratūros prokuroras Romanas Mackevičius jau žinojo daugiau šio įvykio detalių, nors 80-metės nukentėjusiosios pilnai apklausti dar nepavyko. Nepaisant to, kad ji šiandien iš Intensyvios terapijos skyriaus jau perkeltą į kitą skyrių.
Anot prokuroro, motinai konstatuoti sužalojimai – pjautinės-durtinės žaizdos kakle bei kairės rankos plaštakoje, padarytos keliais smūgiais peiliu, pasak medikų, yra paviršinės ir gyvybei pavojaus nekelia.
Tačiau apklausti nukentėjusios 80-metės teisėsaugininkams šiandien nepavyko dėl jos psichologinės būklės. Apie tai, kas įvyko, ji yra pasakojusi tik medikams. Šiems jų globoje esanti 80-metė teigė, kad buvo užpulta dukters mieganti.
Anot prokuroro, dėl turimos pirminės informacijos apie motiną užpuolusios dukters veiksmus ir intensyvumą dėl nesunkaus šeimos nario sveikatos sutrikdymo pradėtas ikiteisminis tyrimas perkvalifikuotas į pasikėsinimą jį nužudyti.
Tačiau teismo medicinos ekspertams paskirtos užduotys nustatyti, ar motinos patirti sužalojimai gali būti padaryti jos pasakojamomis aplinkybėmis, ir, ar ji negalėjo sužaloti dukters gindamasi.
Pasak prokuroro, 43-ejų metų dukra, kuri buvo netekėjusi ir gyveno su motina, mirė dėl pjautinės žaizdos kakle.
Prokuroras patvirtino, kad nė viena iš jų iki šio įvykio į teisėsaugos akiratį patekusi nebuvo. Ir duomenų, kad dukra galėjo turėti problemų dėl psichinės sveikatos būklės ar buvo gydyta šios srities specialistų, nėra.
Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:
|Skubi pagalba
|112
|
Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam
Svetainėje pateikiama informacija yra trumpa, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos tikslinės grupės poreikius
|www.tuesi.lt
|
Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems
Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose
|www.artimiems.lt
|Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą
|www.pagalbasau.lt
|
Psichologinių krizių pagalbos centras
Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė
|
1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)
https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/
|
Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)
Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms
|
+370 640 51555
Antakalnio g. 97–47, Vilnius (I–V 16.00–20.00 val., VI 12.00–16.00 val., švenčių dienomis ir sekmadieniais nedirba)
|Asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas
|
+370 606 07205
Susidūrus su registracijos anketos gedimais
|Jaunimo linija
Emocinė parama jaunimui, budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 28888 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Vaikų linija
Emocinė parama vaikams, budi savanoriai konsultantai, profesionalai
|
116 111 (I–VII 11.00–23.00 val.)
Pokalbiai internetu
|Linija „Doverija"
Emocinė parama paaugliams ir jaunimui rusų k., budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 77277 I–VII (kasdien) 16.00–19.00 val.
|Vilties linija
Emocinė parama suaugusiesiems, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai
|
116 123 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Pagalbos moterims linija
Emocinė parama moterims, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai
|
+370 800 66366 (visą parą kasdien)
Atsako per 24 val.
|
Mamos linija
Mamoms, kurios ieško emocinės pagalbos anonimiškai
|
Telefonas laikinai nepasiekiamas į laiškus atsakoma (I-IV 10.00–20.00 V iki 18.00)
|
Ankstukų pagalbos linija
Nemokama psichologinė pagalba
|
+370 612 03 800 (I–VII 00:00–24:00)
|Vyrų linija
Emocinė parama vyrams, telefonu konsultuoja specialistai
|
+370 670 00027 (I–V 10.00–14.00 val.)
Rašyti laišką
|Pagalbos vyrams linija „Nelik vienas"
|
+370 604 11119 (I–VII,18.00–22.00 val.)
Atsako per 72 val.
|
Tėvų linija
Emocinė parama tėvams, pagalbą teikia psichologai
|
+370 800 90012 (I–V 9.00–13.00 val. ir 17.00–21.00 val.)
Konsultacija suteikiama per 7 darbo dienas
|
Sidabrinė linija
Prireikus pagalbos, jaučiant poreikį būti išklausytam, ar tiesiog norint susirasti bendramintį nuolatiniam bendravimui telefonu, nedvejodami skambinkite nemokamu telefonu
|+370 800 80020 (I–V 8–22 val., VI–VII 11–19 val.)
Skambučiai šiais numeriais yra nemokami. Skubi psichologinė ar psichinė pagalba psichikos sveikatos centre visada suteikiama be eilės.
Naujausi komentarai