Pirma pedofilo Kristijono Bartoševičiaus naktis Kauno kalėjime: parodė, kaip atrodo kamera

Vedžiojo už nosies?
Pasak Policijos departamento, šių metų gegužės 4-ąją teisėsauga susisiekė su K. Bartoševičiaus atstovu ir suderino, kad nuteistasis gegužės 5-ąją atvyks į policijos įstaigą. Tačiau minėtos dienos rytą buvusio Seimo nario atstovas informavo, kad K. Bartoševičius pats vis dėlto neatvyks.
Dėl šios priežasties, Vilniaus apskrities policijos pareigūnai, vykdydami teismo nuosprendį, nuvyko į nuteistojo namus ir jį sulaikė.
„Analogiškai elgiamasi su visais sulaikytais ar nuteistais asmenimis. Pasitaiko įvairių situacijų: būna, kad nuteisti asmenys prisistato patys, būna, kad policija juos sulaiko įvairiose vietose. Sulaikyti asmenį ir jį pristatyti į artimiausią policijos įstaigą – policijos pareiga“, – aiškino Policijos departamento atstovai.
K. Bartoševičius 9 val. buvo pristatytas į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) areštinę, iš kurios 10.06 val. konvojuotas į laisvės atėmimo bausmės vykdymo įstaigą – Kauno kalėjimą. Čia jis patalpintas 11.30 val.
Policijos departamento atstovų teigimu, nuteistųjų pristatymas į policiją ir bausmės vykdymo vietą jiems nieko nekainuoja.
Paviešino, kaip atrodo kamera
Laisvės atėmimo bausmę K. Bartoševičius atlieka Kauno kalėjimo padalinyje Technikos gatvėje, pusiau atviro tipo paprastojoje grupėje.
Lietuvos kalėjimų tarnybos (LKT) atstovai pasidalijo nuotraukomis, kuriose matyti, kaip atrodo šios įkalinimo įstaigos padalinio erdvės iš vidaus. Kamera, kurioje kali pedofilas – įprasto tipo. Joje yra grotuotas langas, radiatorius, lova ir greta jos stovinti kėdė bei stalas. Grindys – išklotos plytelėmis, patiestas nedidelis apvalus kilimas. Ant sienos kabo laikrodis ir lentynėlė daiktams susidėti.
Užimtumo veiklų erdvėse yra sofos, foteliai, stalai, televizorius, kompiuteris. Taip pat yra galimybė nueiti į vietinę biblioteką Kauno kalėjimo viduje arba išeiti į lauke esantį stadioną, kur – ir krepšinio lankas.
Kasdienybė – apibrėžta
Pasak LKT atstovų, K. Bartoševičiaus įkalinimo sąlygos ir teisės yra nustatytos vadovaujantis Bausmių vykdymo kodeksu (BVK), ir taikomos visiems paprastajai grupei priskirtiems nuteistiesiems.
Remiantis šiuo kodeksu, per mėnesį pedofilas galės gauti keturis pasimatymus, iš kurių vienas vyks neprižiūrint įstaigos atstovui. Keturis kartus per savaitę jis galės pasinaudoti galimybe paskambinti telefonu. Verta pažymėti, kad skambučiai advokatui nėra ribojami. Taip pat K. Bartoševičiui bus leista kasdien iki trijų valandų pasivaikščioti gryname ore.
LKT pateiktais duomenimis, nuteistieji kartą per tris mėnesius gali gauti drabužių ir avalynės siuntinius iki 15 kg, o kartą per savaitę, pagal nustatytą grafiką, – apsipirkti įkalinimo įstaigos parduotuvėje. Mėnesio apsipirkimo limitas siekia 370 eurų.
Nuteistiesiems sudaromos galimybės užsiimti darbine veikla, mokytis, dalyvauti švietėjiškose, kultūrinėse ir sporto veiklose. Taip pat įsitraukti į kitas resocializaciją skatinančias veiklas.
Atskirai nuo kitų
BVK 74 straipsnio 1 dalies 4 punkte pažymima, kad buvę ir esami valstybės politikai, teisėsaugos, teismų, prokuratūros, kontrolės, valdžios ir valdymo institucijų pareigūnai, kurie pirmą kartą atlieka laisvės atėmimo bausmę, laikomi atskirai nuo kitų kategorijų nuteistųjų.
Teisingumo ministerijos atstovai „Kauno dienai“ anksčiau teigė, kad minėta nuteistųjų kategorija, kuriai priskirtas ir K. Bartoševičius, nes buvo Seimo narys, yra ne tik apgyvendinama atskirai nuo kitų kategorijų kalinčiųjų, bet jiems taip pat užtikrinamos ir kitos izoliuotos erdvės – laisvalaikio, maitinimosi, pasivaikščiojimų, užimtumo ir panašiai.
„Kartu atkreiptinas dėmesys, kad tam tikrais atvejais – vykdant grupines resocializacijos priemones, organizuojant bendrus edukacinius, kultūrinius, sporto ir panašius renginius – ir kai Lietuvos kalėjimų tarnyba neturi duomenų apie galimas grėsmes ar pavojus, gali būti sudarytos saugios sąlygos šiai nuteistųjų kategorijai priskiriamiems asmenims kontaktuoti ir su kitais nuteistaisiais“, – akcentuota ministerijos pateiktame komentare.
Teisingumo ministerijos atstovai pridūrė, kad nesvarbu, kokius nusikaltimus įvykdė į šią kategoriją patenkantys nuteistieji. Kitaip tariant, nėra nusikalstamų veikų, kurios atimtų iš tokį socialinį statusą turinčių asmenų teisę pirmą kartą atlikti laisvės atėmimo bausmę įvardytomis sąlygomis.
Belangėje – septyneri metai
ELTA primena, kad praėjusią savaitę Apeliacinis teismas atmetė už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus nuteisto K. Bartoševičiaus apeliacinį skundą. Trijų teisėjų kolegija paskelbė, kad dėl visų kaltinimų vyras buvo pripažintas pagrįstai. Buvusiam Seimo nariui skirta 7 metų laisvės atėmimo bausmė.
Apeliacinio teismo verdiktas dar gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. K. Bartoševičius ir jo advokatas šio teismo taip pat galės prašyti stabdyti laisvės atėmimo bausmės vykdymą.
Pernai liepą Panevėžio apygardos teismas K. Bartoševičių pripažino kaltu dėl 10-ties nusikaltimų: mažamečio seksualinio prievartavimo, dėl nepilnamečio seksualinio prievartavimo, dėl jaunesnio negu 16 metų asmens tvirkinimo ir dėl nesunkaus nukentėjusiųjų sveikatos sutrikdymo. Jis nuteistas dėl visų pareikštų kaltinimų.
Šis sprendimas buvo apskųstas apeliacine tvarka. K. Bartoševičius siekė išteisinimo, tačiau jo skundas buvo atmestas. Prokuratūra prašė teismo skirti griežtesnę laisvės atėmimo bausmę – 10 metų nelaisvės. Visgi, kaip nutarė Apeliacinis teismas, buvusiam Seimo nariui palikta 7 metų laisvės atėmimo bausmė.
Tačiau nauju nuosprendžiu po laisvės atėmimo bausmės atlikimo K. Bartoševičiui atimta teisė 5 metus dirbti darbą arba užsiimti veikla, kuri gali būti susijusi su mažamečiais bei nepilnamečiais asmenimis.
Išnagrinėjus apeliacinius skundus, taip pat padidinta dviem nukentėjusiųjų atstovams pagal įstatymą priteista turtinė žala. K. Bartoševičius visiems asmenims turės atlyginti iš viso 32 tūkst. eurų turtinės ir neturtinės žalos.
Siekiant užtikrinti nukentėjusių vaikų ir nepilnamečių liudytojų privataus gyvenimo apsaugą, byla nagrinėta uždaruose teismo posėdžiuose.
Aukos – choro auklėtiniai
Ikiteisminis tyrimas K. Bartoševičiaus atžvilgiu baigtas 2023 m. liepą, byla dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš vaikus buvo perduota teismui.
Tuometinis Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos parlamente narys K. Bartoševičius apie tai, kad dėl asmeninių priežasčių atsisako Seimo nario mandato pranešė prieš trejus metus – 2023 m. sausio 23 dieną. Vėliau tądien prokuratūra pranešė apie jo atžvilgiu pradėtą tyrimą dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius asmenis.
Portalas „Delfi“ skelbė, kad galimi seksualinio pobūdžio nusikaltimai buvo įvykdyti prieš choro „Ąžuoliukas“ auklėtinius.
Viešai skelbiama, kad 2012–2020 m. K. Bartoševičius buvo viešosios įstaigos berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ direktorius, o 2018–2019 m. – Kauno Veršvų gimnazijos mokytojas.
