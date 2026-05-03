Po traukinių avarijų: bus tik blogiau?

Daugiau nei 20 vagonų turėjęs sąstatas gabeno įvairius krovinius, tarp jų ir pavojingą medžiagą – metanolį. Incidentas vėl smarkiai sutrikdė geležinkelių eismą: paveikta dešimtys maršrutų, nepatogumų patyrė apie tūkstantis keleivių.
Penktadienio rytą Kėdainių rajone nuo bėgių nuvažiavo trys traukinio vagonai, o šeštadienio vakarą nuo bėgių nuvažiavo dar vienas traukinys – keturi vagonai ir lokomotyvas.
Po antros traukinio avarijos per dvi dienas susisiekimo ministras sakė, kad tiriamos visos nelaimių versijos, tarp jų – ir sabotažas. Tyrimo rezultatai turėtų būti po kelių mėnesių.
„Gali kilti įvairių minčių, kuomet kelių parų bėgyje įvyksta du įvykiai, tačiau šiai dienai sakyti, kad tai nesusiję su infrastruktūra ar kitomis aplinkybėmis, sudėtinga – reikia sulaukti tyrimo“, – teigė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Bus tiriama ir tai, ar avarijų negalėjo lemti kibernetinės atakos.
„Kadangi tie įvykiai per dviejų dienų tarpsnius, tirsime ir tas versijas, kurias, nesant tokiam sutapimui, būtume toliau atidėję arba vertinę kaip mažiausiai tikėtinas“, – aiškino LTG laikinasis generalinis direktorius Arūnas Rumskas.
Geležinkelininkų profesinė sąjunga turi savo versiją, kas lemia vieną avariją po kitos.
„Galima sakyti, tiesiog sugriautas geležinkelis dabar visiškai, toliau bus dar blogiau. Investicijos rimtos turėjo būti anksčiau – per savaitę nieko nepadarysi, metų metais reikia tvarkyti bėgius ir kelius. Galėjo būti ir keleivinis, prieš penkerius metus be stabdžių važiavo“, – teigė geležinkelininkų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Stanislavas Fedaravičius.
Esą įtakos gali turėti ir darbuotojų trūkumas, kai dirbama paromis, nes nėra kam.
„Žmonės dirba po 24 valandas, kur turėtų dirbti po 12 valandų, kiti po 16 valandų dirba“, – sakė S. Federavičius.
Pažeistos dvi vėžės – tiek paprastoji, tiek europinė „Rail Baltica“.
„Susikerta europinė vėžė ir buvusi 1520 mm vėžė, daug iešmų, intensyvus eismas – gana sudėtinga vieta“, – aiškino A. Rumskas.
Daugiau nei 20-ies vagonų sąstatas gabeno įvairių krovinių. Sudužusiuose vagonuose buvo mediena. Laimei, cisterna su metanoliu nenukentėjo, todėl pavojingos medžiagos į aplinką neišsiliejo. Sudužus lokomotyvui, mašinistas atsidūrė medikų rankose.
„Atvažiavo greitoji pagalba, patikrino, nusivežė į ligoninę, bet paleido namo – sveikas ir gyvas, viskas tvarkoje“, – sakė A. Rumskas.
Pažeidus dvi geležinkelio vėžes, traukinių eismas stabdomas ne tik vidiniais, bet ir tarptautiniais maršrutais.
Įvykis paveikė ir du tranzitinius traukinius iš Kaliningrado į Baltarusiją. Tranzitinis keleivinių traukinių eismas kuriam laikui bus stabdomas visiškai.
„Keleiviai, važiavę iš Kauno į Kybartus ir Marijampolę, taip pat ir tarptautinio traukinio iš Vilniaus į Varšuvą keleiviai, nukentėjo nuo sutrikimų. Šis traukinys iki Mockavos važiuoja sena vėže, o vėliau keleiviai persėda į lenkišką traukinį, tačiau šįkart jis taip pat nepajudės“, – teigė A. Rumskas.
Šventinę dieną planai sugadinti beveik 1000 keleivių.
Juos autobusais buvo bandoma išvežti iš Kauno.
„Iki Mauručių bus kažkoks autobusas ir po to į traukinį, tik tiek, kad vėluosime“, – kalbėjo keliautoja.
„Važiuoju į laidotuves brolio, sesers marti gyvena Kybartuose, paskambino, sako – avarija“, – pasakojo moteris.
„Skaitome, kad čia kažkas specialiai daroma, taip negali būti“, – svarstė keliautoja.
„Taip negali būti, kad be niekur nieko traukinys nuo bėgių nuvažiuos“, – teigė vyras.
„Atrodo įtartinai, kad kažkas gali pasistengti, yra daug kas galėtų norėti tokio dalyko“, – sakė moteris.
