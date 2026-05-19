Policininkai ieško, kas pamanė, kad alkoholiniai gėrimai – dalijami už dyką

Kaip teigiama, balandžio 3 d. apie 14.10 val. Kaune, Šiaurės pr., iš parduotuvės pavogti alkoholiniai gėrimai už 427,55 eurus. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo vyrą, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojus, atpažįstančius šį vyrą, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, policija prašo kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64 973 arba el. paštu [email protected].
Už vagystę gresia viešieji darbai arba bauda, arba areštas, arba laisvės apribojimas.
