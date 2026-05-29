Prašo pagalbos: mažametis Audrius išėjo iš mokyklos Kaune ir dingo

Mažametis gegužės 28 d. išėjo iš mokyklos, esančios Kaune, Partizanų g., ir iki šiol negrįžo.
Mažamečio požymiai: apie 140 cm ūgio, stambaus kūno sudėjimo, trumpų, šviesiai rudų plaukų, nešioja regėjimo akinius. Vilkėjo juodos spalvos „Nike“ sportinį kostiumą, avėjo sportbačius, gali su savimi turėti tamsiai žalios spalvos kuprinę.
Kauno policijos atstovė portalui kauno.diena.lt teigė, kad mažametis dingsta ne pirmą kartą. Į teisėsaugą dėl dingimo kreipėsi globėja.
Asmenų, mačiusių ar žinančių Audriaus Š. buvimo vietą bei galinčių suteikti kitos vertingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Dainavos PK pareigūnus telefonu +370 700 64 821 arba skambinti skubios pagalbos telefonu 112.
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