Pravieniškių kalėjime to dar nėra buvę: suglumo ir visko matę pareigūnai

Tokią galimybę jis turėjo dėl išskirtinių sąlygų įkalinimo įstaigoje – nuteistieji, atliekantys bausmę atvirojoje kolonijoje, gali naudotis mobiliojo ryšio telefonais. Būtent telefonas ir tapo nusikaltimo įrankiu.
Paaiškėjo, kad anksčiau net penkis kartus teistas ir dėl narkotinių medžiagų platinimo įkalintas vilnietis Tomas Jančevskis savo aukų ieškojo internete – bendravimo programėlėse „Facebook“ ir „Snapchat“. Maža to, jam nereikėjo bendravimo su suaugusiomis moterimis – nuteistasis ieškojo kuo jaunesnių mergaičių, kurias ne tik seksualiai tvirkino, bet ir privertė jam atsiųsti savo nuogų nuotraukas ir vaizdo įrašus.
Teisėsaugos pareigūnai išsiaiškino, kad vyras kaip įmanydamas bandė suvilioti mažametes mergaites, o šios dėl itin jauno amžiaus nesuvokė, kad turi reikalų su seksualiniu iškrypėliu.
Kai buvo atlikta krata, iš T. Jančevskio kriminalistai paėmė jam priklausantį mobiliojo ryšio telefoną „Samsung Galaxy A15“ – jame buvo išsaugoti ne tik susirašinėjimai su mergaitėmis, bet ir jų atsiųstos nuotraukos ir vaizdo įrašai.
Apie tai, kad mažametės mergaitės socialiniuose tinkluose bendrauja su seksualiniu iškrypėliu, jų tėvai net nežinojo, todėl ši istorija – dar viena skaudi pamoka.
„Tėvai privalo domėtis, ką jų vaikai veikia socialiniuose tinkluose“, – sakė pareigūnas, tyręs daugybę panašaus pobūdžio nusikaltimų.
Apsimetęs paaugliu tvirkino mažametes
T. Jančevskiui pasisekė – nukentėjusiųjų mergaičių tėvai jam nereiškė jokių pretenzijų ir net neprašė iš jo mažametėms priteisti nusikaltimais padarytą neturtinę žalą. Jie norėjo, kad vaikai kuo greičiau pamirštų šias nemalonias istorijas.
Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad atvirojoje kolonijoje bausmę atliekantis nuteistasis bendravo su trimis mergaitėmis. Žinoma, savo tikrojo amžiaus ir kad yra įkalintas kalėjime, vyras nenurodė – apsimetė paaugliu. O kai iš jo buvo paimtas mobiliojo ryšio telefonas, jame policijos pareigūnai rado ir išsaugotus vaizdo įrašus, kuriuos šiam atsiuntė viena mažametė. Šie įrašai buvo atsiųsti daugiau kaip prieš pusę metų – tuo metu su mergaite jau nepalaikė ryšių, tačiau objektyviai paaiškinti, kodėl buvo išsisaugojęs pornografinio turinio vaizdus, kalinys taip ir nesugebėjo paaiškinti.
„Paimk kažkokį žaisliuką, apsirenk sijoną, maikutę“, – vienoje žinučių „Snapchat“ rašė vyras. Kai mergaitė patenkino jo prašymą, netrukus sulaukė prašymo parodyti daugiau…
Tai – švelniausio pobūdžio žinutė, kurią nukentėjusiosioms rašė T. Jančevskis – kitų Delfi.lt net negali cituoti, nes tai peržengia bet kokio padorumo ribas.
Viena nukentėjusioji T. Jančevskiui atsiuntė net 47 nuotraukas ir vaizdo įrašus, kita – 16… Tik viena mergaitė „paaugliui“ išsiuntė dvi nuotraukas ir paskui bendravimą su juo nutraukė.
Tyrimo metu nebuvo nustatyta, kad dėl seksualinių nusikaltimų baudžiamojon atsakomybėn patrauktas T. Jančevskis savo aukoms būtų siuntęs nuogo kūno nuotraukas arba vaizdo įrašus.
Išsigando, kad apie nusikaltimus sužinos kiti kaliniai
Kai mažametes tvirkinęs iškrypėlis buvo sulaikytas ir sulaukė įtarimų, pripažino kaltę ir labai norėjo, kad apie jo nusikalstamą elgesį kalėjime nesužinotų kiti nuteistieji – ne vienerius metus už grotų praleidęs nuteistasis gerai žinojo nerašytas kalėjimo taisykles ir kaip su seksualiniais iškrypėliais už grotų elgiasi kiti kaliniai…
Dar didesnė baimė jį turėtų kamuoti dabar, kai teismas išnagrinėjo baudžiamąją bylą ir buvo konstatuoti vyro padaryti nusikaltimai, o jis iš atvirosios kolonijos buvo perkeltas į kalėjimą. Jame T. Jančevskis turės praleisti beveik 6 metus – jam skirta bausmė buvo subendrinta su anksčiau paskirtu nuosprendžiu neatlikta bausme.
Už grotų T. Jančevskis galėjo praleisti ir ilgiau, bet kadangi pripažino kaltę ir tikino, jog esą gailisi dėl įvykdytų nusikalstamų veikų, teismas jam skirtą dvejų metų laisvės atėmimo bausmę sumažino trečdaliu. Kadangi nukentėjusiųjų mergaičių tėvai byloje nepareiškė civilinių ieškinių dėl jų dukroms padarytos neturtinės žalos, nuteistajam nereikės atlyginti žalos, nors jis teisme ir tikino, kad žalą būtų galėjęs atlyginti.
Baudžiamają bylą išnagrinėjęs teismas konstatavo, kad T. Jančevskis tyčia atliko veiksmus, galinčius sukelti per ankstyvą mažamečių domėjimąsi lytinėmis funkcijomis, iškreiptą suaugusių ir vaikų tarpusavio santykių ir elgesio suvokimą, sutrikdyti vaiko fizinį bei psichologinį vystymąsi ir taip jas tvirkino. Be to, jis įgijo pornografinio turinio dalykus, kuriuose vaizduojamas vaikas.
Kai bylą išnagrinėjo teismas, T. Jančevskis pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašė ne tik sušvelninti jam paskirtą bausmę, bet ir gražinti mobiliojo ryšio telefoną, kuriuo jis darė nusikaltimus.
„Savo kaltę pripažįstu, dėl padarytų nusikalstamų veikų gailiuosi, daugiau taip nesielgsiu, pats turiu šeimą, auginu du nepilnamečius vaikus, – apeliaciniame skunde nurodė T. Jančevskis. – Teismas nusprendė sunaikinti mano telefoną su jame esančia asmenine informacija – nuotraukomis, kontaktais ir kt., todėl, manau, jis turėtų būti grąžintas arba turėtų būti perduota telefone esančios informacijos kopija.“
Toks nuteistojo prašymas nustebino ne tik valstybinį kaltinimą palaikiusius prokurorus, bet ir teismą – per kratą paimtame telefone iki šiol yra saugomos nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuos padarė nuo nuteistojo nukentėjusios mažametės mergaitės.
„Mobiliojo ryšio telefonas buvo nusikalstamos veikos padarymo priemonė, todėl jo grąžinti nėra pagrindo“, – teismui nurodė Kauno prokurorai.
Tokiai pozicijai pritarė ir T. Jančevskio skundą išnagrinėjęs apeliacinės instancijos teismas.
„Skundžiamu pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu pripažinus nuteistąjį kaltu dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų buvo nustatyta, kad jo mobiliojo ryšio telefonas buvo tiesiogiai naudojamas nusikaltimams padaryti, nes juo buvo komunikuojama su mažamečiais asmenimis ir laikomos nuotraukos su pornografinio turinio dalykais, todėl telefonas, kaip nusikaltimo įrankis ir priemonė, pagrįstai konfiskuotas, – nurodė Vaidos Baumilės pirmininkaujama trijų teisėjų kolegija. – Akivaizdu, kad nepanaudojus mobiliojo ryšio telefono, minėtų nusikalstamų veikų nebūtų padaryta, tad teisėjų kolegija sprendžia, kad nurodytas turtas skundžiamu nuosprendžiu buvo konfiskuotas pagrįstai.“
Paslaugų už dyką nebūna, tad turės susimokėti
Vis dėlto, teismas nutarė atsižvelgti į T. Jančevskio prašymą ir leido jam su baudžiamąja byla nesusijusią informaciją persikelti: „Įvertinus tai, kad mobiliajame įrenginyje yra ir asmeninio pobūdžio informacija, kuri nėra susijusi su nuteistojo padarytomis nusikalstamomis veikomis, leistina iš mobilaus ryšio telefono persikelti nuteistajam svarbią asmeninę informaciją į kitą įrenginį.“
Tačiau tai nebus padaryta nemokamai.
„Informacijos iškėlimas (kopijų darymas) į kitą laikmeną bei dėl to patiriamų darbo ir medžiagų sąnaudų apmokėjimas vykdytinas tai atliekančios institucijos nustatyta tvarka“, – teismas nurodė, kad T. Jančevskis už papildomas paslaugas privalės susimokėti, o sąskaitą jam turės pateikti Policijos departamento Turto valdymo valdybos Paimtų daiktų valdymo ir sandėlių skyriaus darbuotojai.
Apeliacinės instancijos teismas nesutiko Pravieniškių kalėjime siautėjusiam nusikaltėliui skirtos bausmės.
„Iš baudžiamosios bylos duomenų matyti, kad jis teistas net 5 kartus, jam taikytos ne tik švelnesnės bausmės, tokios kaip bauda, tačiau ir griežčiausios laisvės atėmimo bausmės, byloje nagrinėjamas nusikalstamas veikas padarė atlikdamas laisvės atėmimo bausmę, visos nusikalstamos veikos padarytos prieš mažamečius asmenis“, – teisėjų kolegijos nuomone, šios aplinkybės rodo T. Jančevskio didesnį pavojingumą, jo susiformavusias antimoralines nuostatas, polinkį nesilaikyti įstatymų, daryti teisės pažeidimus.
Pasak teismo, jeigu nuteistajam nebūtų skirta reali laisvės atėmimo bausmė, priešingu atveju nebūtų pasiekti įstatyme keliami bausmės tikslai.
„Teisėjų kolegijos vertinimu, tokiam asmeniui ir valstybės taikomas poveikis turi būti adekvatus bei proporcingas, ir skiriamos bausmės turi jį paveikti ir sulaikyti nuo nusikalstamų sumanymų realizavimo, o ne sudaryti nebaudžiamumo iliuziją“, – pabrėžiama nuosprendyje, kuris įsiteisėjo nuo jo paskelbimo.
Be to, teismas pažymėjo, kad T. Jančevskis inkriminuotas veikas padarė atlikinėdamas ankstesniu nuosprendžiu skirtą realią laisvės atėmimo bausmę.
„Pažymėtina, kad nuteistajam ankstesniais penkiais nuosprendžiais skirtos tiek švelnesnės tiek ir griežtesnės laisvės atėmimo bausmės, tame tarpe ir realios laisvės atėmimo bausmės, nesulaikė jo nuo naujų nusikalstamų veikų darymo, o priešingai nuteistasis jokių išvadų nedaro, toliau daro nusikalstamas veikas, o skundžiamu nuosprendžiu inkriminuotas veikas padarė laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietoje prieš mažamečius vaikus, kas rodo nuteistojo cinizmą, požiūrį į įstatymus, nuteistasis yra linkęs nusikalsti asmuo ir teigiamų išvadų iš ankstesnių teistumų nepadarė, savo nusikalstamo elgesio nepakeitė ir vėl įvykdė naujas tyčines nusikalstamas veikas“, – nurodė teisėjai.
Anot jų, skiriamos bausmės tikslas yra tam tikrų neigiamų pasekmių atsiradimas asmeniui, kuriam taikoma sankcija už nusikalstamos veikos įvykdymą, ir tuo siekiama prevencijos tikslų: „Įstatymas prioritetu laiko visuomenės viešąjį interesą, siekiant užtikrinti visuomenės saugumą, o ne asmens, padariusio nusikalstamą veiką, asmeninį suinteresuotumą išvengti neigiamų pasekmių ar nepatogumų, todėl simbolinės ir T. Jančevskio pageidavimus tenkinančios bausmės paskyrimas akivaizdžiai neatitiktų bausmei keliamų tikslų.“
Pornografijos pramonė baigia užkariauti pasaulį
Lietuvos teismuose kasmet išnagrinėjama keliasdešimt baudžiamųjų bylų dėl neteisėto disponavimo pornografinio pobūdžio įrašais, kuriuose vaizduojami vaikai. Dažniausiai tai būna užsienyje nufilmuoti vaikai, tačiau pareigūnai yra užfiksavę ir tokių atvejų, kai mažametės arba nepilnametės įkalbėtos arba net savo noru iškrypėliams, dažniausiai apsimetinėjantiems taip pat mergaitėmis, siunčia savo nuotraukų.
„Nors vaikų pornografijos įrašų laikymas yra lengvesnis nusikaltimas nei platinimas, tačiau pats faktas, kad žmogus domisi tokiais dalykais, jau yra rimtas signalas – būtina juo pasidomėti, ką mes ir darome“, – sakė pareigūnai.
Anot jų, Lietuvos pareigūnams įkliuvę vaikų pornografijos „mėgėjai“ dažniausiai pateikia įvairiausių pasiteisinimų, tačiau tikrosios tiesos, kodėl siuntėsi, laikė ar net platino pornografiją, garsiai neišdrįsta pasakyti.
„Šiandien mums beveik to nesuvokiant, pornografijos pramonė baigia užkariauti pasaulį – jos kasmetinis pelnas yra didesnis negu viso profesionalaus sporto kartu sudėjus, – yra sakiusi Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė Kristina Mišinienė. – Lietuvoje nėra patikimų tyrimų šia tema, JAV skelbiama, jog 35 proc. visos internetu atsiunčiamos informacijos yra pornografinio turinio, o su virtualia pornografija vaikai susipažįsta vidutiniškai nuo 11 metų amžiaus. Amerikos psichologų asociacija dar tiesesnė – pornografija žaloja vaikus ir suaugusius, griauna šeimas ir visuomenę. Kalbėkime apie šį klastingą reiškinį su paaugliais dar mokyklos suole, padėkime jiems atpažinti tamsiąsias interneto grėsmes, nes iš jų išsivaduoti gali prireikti viso gyvenimo.“
