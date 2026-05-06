Prie Dainavos daugiabučio rastas nuogos moters kūnas: į jos sūnaus butą ugniagesiai lipo kopėčiomis

Būtent pastarasis 5.49 val. pranešė apie šį radinį Bendrajam pagalbos centrui. Skambindamas jis teigė, kad bijo prieiti prie įvykio vietos arčiau. Tačiau buvo įsitikinęs, kad nežinomoji, kuri, kaip netrukus paaiškėjo, buvo vieno šio penkiaaukščio gyventojo mama, – greičiausiai negyva.
Atvykus policijai, paaiškėjo, kad ši moteris greičiausiai iškrito iš vieno penktojo aukšto buto, kurio visuose languose degė šviesa, balkono. Minėtas butas – socialinis būstas, skirtas studentui, kuris prieš savaitę buvo priglaudęs, anot kaimynų, iš specifinės paskirties ligoninės, kurioje gydėsi, grįžusią 50-metę mamą.
Tačiau šiąnakt sūnaus namuose nebuvo. O policijai šį suradus, jis negalėjo atrakinti buto durų, nes šių raktas buvo įkištas iš vidaus.
Policijos į pagalbą iškviesti ugniagesiai gelbėtojai pateko į šį butą autokopėčiomis.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, vidun įleisti policijos pareigūnai nerado jame jokių įprastų tokiais atvejais išgertuvių pėdsakų. Tvarkingai balkone buvo sudėti ir sulankstyti žuvusiosios rūbai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Nors šio įvykio aplinkybės praktiškai aiškios. To įrodymas – ir, kad šio ikiteisminio tyrimo kuravimas patikėtas Kauno apylinkės, o ne Kauno apygardos prokuratūros prokurorams.
Daugiausia klausimų kelia tik kada tai įvyko, nes nei vienas šio daugiabučio gyventojas teigė nieko įtartino naktį negirdėjęs.
Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:
|Skubi pagalba
|112
|
Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam
Svetainėje pateikiama informacija yra trumpa, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos tikslinės grupės poreikius
|www.tuesi.lt
|
Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems
Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose
|www.artimiems.lt
|Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą
|www.pagalbasau.lt
|
Psichologinių krizių pagalbos centras
Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė
|
1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)
https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/
|
Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)
Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms
|
+370 640 51555
Antakalnio g. 97–47, Vilnius (I–V 16.00–20.00 val., VI 12.00–16.00 val., švenčių dienomis ir sekmadieniais nedirba)
|Asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas
|
+370 606 07205
Susidūrus su registracijos anketos gedimais
|Jaunimo linija
Emocinė parama jaunimui, budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 28888 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Vaikų linija
Emocinė parama vaikams, budi savanoriai konsultantai, profesionalai
|
116 111 (I–VII 11.00–23.00 val.)
Pokalbiai internetu
|Linija „Doverija"
Emocinė parama paaugliams ir jaunimui rusų k., budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 77277 I–VII (kasdien) 16.00–19.00 val.
|Vilties linija
Emocinė parama suaugusiesiems, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai
|
116 123 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Pagalbos moterims linija
Emocinė parama moterims, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai
|
+370 800 66366 (visą parą kasdien)
Atsako per 24 val.
|
Mamos linija
Mamoms, kurios ieško emocinės pagalbos anonimiškai
|
Telefonas laikinai nepasiekiamas į laiškus atsakoma (I-IV 10.00–20.00 V iki 18.00)
|
Ankstukų pagalbos linija
Nemokama psichologinė pagalba
|
+370 612 03 800 (I–VII 00:00–24:00)
|Vyrų linija
Emocinė parama vyrams, telefonu konsultuoja specialistai
|
+370 670 00027 (I–V 10.00–14.00 val.)
Rašyti laišką
|Pagalbos vyrams linija „Nelik vienas"
|
+370 604 11119 (I–VII,18.00–22.00 val.)
Atsako per 72 val.
|
Tėvų linija
Emocinė parama tėvams, pagalbą teikia psichologai
|
+370 800 90012 (I–V 9.00–13.00 val. ir 17.00–21.00 val.)
Konsultacija suteikiama per 7 darbo dienas
|
Sidabrinė linija
Prireikus pagalbos, jaučiant poreikį būti išklausytam, ar tiesiog norint susirasti bendramintį nuolatiniam bendravimui telefonu, nedvejodami skambinkite nemokamu telefonu
|+370 800 80020 (I–V 8–22 val., VI–VII 11–19 val.)
Skambučiai šiais numeriais yra nemokami. Skubi psichologinė ar psichinė pagalba psichikos sveikatos centre visada suteikiama be eilės.
