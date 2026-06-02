Prie Kauno „Akropolio“ – gausios ugniagesių pajėgos: evakuoti pirkėjai ir darbuotojai

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos budėtojo duomenimis, signalas apie Karaliaus Mindaugo prospekte įsikūrusiame prekybos centre suveikusius dūmų detektorius buvo užfiksuotas birželio 2 d., maždaug 17.40 val.
Siekdami surasti galimą gaisro židinį, į įvykio vietą operatyviai suvažiavo didelės gelbėtojų pajėgos. Pranešama, kad prie pastato buvo sutelktos net šešios ugniagesių brigados ir pakeltos automobilinės kopėčios.
Situaciją pakomentavo Kauno „Akropolio“ valdytoja Brigita Kuodytė: „Birželio 2 d., antradienį, apie 17.35 val. Kauno „Akropolyje“, suveikus priešgaisrinei signalizacijai, buvo paskelbta evakuacija, apie situaciją nedelsiant pranešta tarnyboms. Šiuo metu vietoje dirba pareigūnai, laukiame tolesnių nurodynų. Informuosime, kai tik turėsime daugiau informacijos.“
Kaip teigė Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos budintis darbuotojas, 19.30 val. gaisro židinys dar nebuvo rastas, o darbuotojams ir pirkėjams neleidžiama sugrįžti į prekybos centro patalpas.
Nors gelbėtojai ilgai ieškojo galimo pavojaus šaltinio, situacija netrukus išsisprendė.
Vėliau Kauno „Akropolio“ valdytoja Brigita Kuodytė patvirtino, kad situacija visiškai suvaldyta: „Kauno „Akropolyje“ evakuacija atšaukta 20:00 val., prekybos centras veiklą tęsia įprastai. Priešgaisrinės apsaugos tarnybos patvirtino, kad pastatas yra saugus. Pirminiais duomenimis, incidentą sukėlė techninis gedimas, o tikslios jo priežastys šiuo metu yra nustatinėjamos. Atsiprašome lankytojų už laikinim nepatogumus, dėkojame tarnyboms už operatyvią reakciją.“
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