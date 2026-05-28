Prisidėjo pilną maišą prekių ir patraukė lauk: mokėti nė neketino

Anot policijos, balandžio 29 d. apie 8.05 val. Kaune, Raudondvario pl., iš parduotuvės pavogta prekių už 553 eurus. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo vyrą, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojus, atpažįstančius šį vyrą, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komi-sariato pareigūnus telefonu +370 700 60680 arba el. paštu [email protected].
Už vagystę gresia viešieji darbai arba bauda, arba areštas, arba laisvės apribojimas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
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