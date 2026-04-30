 Prokuratūra: kvaišalus iš užsienio besisiuntusiam vyrui siūloma taikyti priverstinį gydymą

2026-04-30 10:51
ELTOS inf.

Kauno apygardos prokuratūros prokurorė teismui perduotoje byloje dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu bei minėtų medžiagų kontrabandos, šiuos nusikaltimus padariusiam 40-mečiui A. D. siūlo taikyti priverčiamąsias medicinos priemones.

Prokuratūra: kvaišalus iš užsienio besisiuntusiam vyrui siūloma taikyti priverstinį gydymą / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

Kaip skelbia prokuratūra, ikiteisminio tyrimo duomenimis, nuo praėjusių metų birželio iki spalio mėn. A. D. iš Prancūzijos į Lietuvą parsisiuntė keturias siuntas su įvairių rūšių kvaišalais. Nustatyta, kad vyras, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti minėtas medžiagas, kontrabandos būdu į Lietuvą parsisiuntė vieną siuntą su 100 vnt. tablečių „ecstasy“ ir 70 g miltelių, kurių sudėtyje yra amfetamino. Praėjusių metų spalio 2 dieną asmens kratos metu policijos pareigūnai pas A. D. rado ir paėmė tris siuntinius su ne mažiau 105 g miltelių, kurių sudėtyje yra amfetamino.

Tyrimo metu įtariamajam buvo skirta stacionari teismo psichiatrijos ekspertizė. Ją atlikę specialistai pateikė išvadas, kad dėl lėtinio psichikos sutrikimo vyras nusikaltimo įvykdymo metu negalėjo suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti. Specialistai konstatavo, kad A. D. rekomenduojamas priverstinis gydymas – stacionarinis stebėjimas ir gydymas bendro tipo stebėjimo sąlygomis specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje.

