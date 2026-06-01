Iš rankinės pavogti pinigai: pareigūnai turi klausimų šiam vyrui

Anot policijos, gegužės 11 d., laikotarpiu nuo 7 val. iki 15.45 val,. Kaune, Kėdainių g., iš rankinės buvo pavogti grynieji pinigai. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo vyrą, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojus, atpažįstančius šį vyrą, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 60680 arba el. paštu [email protected].
Už vagystę gresia viešieji darbai arba bauda, arba areštas, arba laisvės apribojimas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
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