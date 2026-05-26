Per savaitę – daugiau nei tūkstantis greičio viršijimo atvejų

Per savaitę Kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 1159 greičio viršijimo atvejus.
Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune ir Kauno rajone patikrino virš 7,3 tūkst. transporto priemonių.
Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 16 neblaivių vairuotojų, 18 vairuotojų, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės, dar 180 vairuotojų, kurie vairuodami naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis.
Naujausi komentarai