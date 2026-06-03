Savaitgalį Kauną siaubė ilgapirštis

Gegužės 29 d. apie 21.25 val. Kaune, Vytauto pr., buvo pavogtas užvestas automobilis „Toyota Prius“. Po kiek daugiau nei valandos, apie 22.35 val., gautas dar vienas pranešimas, kad S. Daukanto g. pavogtas kitas užvestas tos pačios markės automobilis. Abu šiuos automobilius pa-reigūnams pavyko surasti dar tą pačią naktį Kaune, Islandijos pl. ir Donelaičio g.
Tačiau nusikalstamos veikos tuo nesibaigė. Jau po vidurnakčio, gegužės 30 d. apie 00.05 val., pranešta apie Kaune, Kęstučio g., pavogtą trečiąjį automobilį „Toyota Prius“. Tą pačią dieną, apie 17.30 val., Vytauto pr. buvo pavogtas ir ketvirtasis užvestas šios markės automobilis, kuris po kelių valandų rastas Kaune, L. Zamenhofo g. Negana to, gegužės 31 d. apie 20 val. Kaune, Mai-ronio g., asmuo įsėdo į svetimą automobilį „Toyota Prius“, juo važiuodamas kliudė sieną ir pasiša-lino iš įvykio vietos.
Kryptingi ir operatyvūs pareigūnų veiksmai davė rezultatų – buvo nustatyta galima įtaria-mojo buvimo vieta. Birželio 1 d. Šiauliuose pareigūnai surado paskutinį pavogtą automobilį „Toyota Prius“, kuris jau buvo su kitu valstybiniu numeriu.
Sulaikytas Šiaulių miesto gyventojas (gim. 2004 m.), kuriam pareikšti įtarimai dėl įvykdytų vagysčių. Anksčiau teistam įtariamajam paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėji-mas neišvykti ir dokumentų paėmimas.
Kauno apskr. VPK Kauno miesto Nemuno policijos komisariato Veiklos skyriaus pareigūnai dėl šių vagysčių atlieka ikiteisminį tyrimą. Už tai gresia viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki trejų metų. Tyrimą
Atrodo, kad iš automobilio išlipsite tik trumpam – užbėgsite į parduotuvę, pasiimsite siuntinį ar sutvarkysite reikalą, tačiau būtent tokių akimirkų ir laukia tie, kurie ieško lengvo grobio. Policijos pareigūnai primena: visuomet užrakinkite automobilį, nepalikite jame raktelių, užvesto variklio ar vertingų daiktų. Rūpindamiesi savo turtu, išvengsite nemalonių staigmenų.
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