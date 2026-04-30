Šilainiuose – aršios muštynės

Kaip pranešė policija, kovo 22 d. 17.02 val. Kaune, Kuršių g., viešoje vietoje nenustatyti asmenys sukėlė muštynes, kurių metu buvo apgadintas automobilis „Toyota“. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo vyrus, galinčius turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojus, atpažįstančius šiuos asmenis, žinančius jų buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64 497 arba el. paštu [email protected].
Už viešosios tvarkos pažeidimą gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
