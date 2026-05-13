Susidorojime dalyvavusį „kamuolinį“ bausmė pasivijo po penkiolikos metų

Kauno apygardos teismas trečiadienį pranešė, kad nusikaltimo ištakos siekia dar 2011 metus, kai dėl konflikto, susijusio su narkotinėmis medžiagomis, Mantas Pečiulis sumušė su „kamuoliniais“ siejamą asmenį. Po šio įvykio grupuotės lyderiai pavedė grupuotės nariams surasti tuo metu į Nyderlandus išvykusį M. Pečiulį ir jį sunkiai sužaloti. Organizuotos grupės nariams buvo duoti konkretūs nurodymai – sulaužyti jam rankas, peršauti kojas ir stuburo slankstelius bei nupjauti ausį.
Teismo nustatyta, kad organizuotos grupės nariai į Nyderlandus išgabeno šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, įsigijo nusikaltimui skirtų priemonių, stebėjo M. Pečiulio gyvenamąją vietą bei rengė jo užpuolimo planą.
M. Pečiulis buvo užpultas 2011 metų liepos 7 dieną Hagoje, Jan Wapstraat gatvėje – užpuolikai iš arti paleido mažiausiai keturis šūvius ir padarė sunkius šautinius sužalojimus.
Nors G. Sabas kaltės nepripažino ir neigė vykęs į Nyderlandus, teismas jo parodymus vertino kritiškai. Kaltinamojo dalyvavimą organizuotoje grupėje bei pasirengime nusikaltimui patvirtino kitų byloje apklaustų asmenų parodymai ir surinktų įrodymų visuma.
Šios bylos nagrinėjimas truko ilgai dėl didelės apimties organizuoto nusikalstamumo tyrimo, tarptautinio pobūdžio aplinkybių bei atskirtų procesų. Dalis organizuotos grupės narių buvo teisiami atskirai ir nuteisti anksčiau.
Nuosprendis gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
