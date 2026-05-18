Temidei pagailo finansinės kupros prislėgto kelių gaidelio

Šokiruojantys padariniai
Kaip jau rašyta, tai įvyko pernykštės spalio 18-osios paryčiais Giraitėje.
Vieno jos nuosavo namo gyventojai tada pabudo apie 4 valandą nakties nuo triukšmo kieme. Ir dirstelėję pro langą, pamatė jame stovintį svetimą BMW. O nusileidę į garažą – vieną iš trijų nakčiai kieme paliktų savo automobilių. Šis džipas buvo įstumtas į garažą jėga – išlaužiant šio vartus.
Šokiruojantys siurprizai nesibaigė ir išėjus kieman – konstatuota, kad apdaužyti ir kiti du šalia minėto džipo išvakarėse čia palikti automobiliai. O iš kiemą bei garažą nusiaubusio svetimo BMW išlipęs nepažįstamasis sutrikęs mindžikavo ir be perstojo atsiprašinėjo.
Policijos suvestinės tada pranešė, kad spalio 18-ąją Kauno rajone, Giraitės kaime, automobilis BMW, vairuojamas neblaivaus vyro, gimusio 2004 m., apgadino kiemo ir garažo vartus, namo sieną bei automobilius „VW EOS“, „Lincoln“ ir „Jeep“. Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumas – 1,64 promilės.
Minėtą BMW vairavęs V. Mankevičius tokią teisę buvo įgijęs vos prieš pusmetį. O šį nepataisomai sudaužytą automobilį, už kurį dar buvo likę mokėti daugiau kaip 10 tūkst. eurų, – spalio 17-ąją išperkamosios nuomos būdu. Ir tą patį vakarą atšventė šį pirkinį savo namuose su draugais. O paryčiais sugalvojo vieną iš sugėrovų parvežti į jo namus Giraitėje.
Kaltintas dviem nusikaltimais
BMW sudaužytas, grįžtant atgal į Kauną, jau parvežus minėtą draugą.
Ikiteisminį tyrimą pradėjusiems pareigūnams V. Mankevičius teisinosi, kad kelias, kuriuo grįžinėjo, jam buvo nepažįstamas, dėl ko jis šio išsišakojime laiku nesureagavo ir įvažiavo į minėto namo kiemą.
Pats „kaskadininkas“ šio įvykio metu fiziškai nukentėjo nesmarkiai. Tačiau draudimas jo padarytus nuostolius įvertino daugiau kaip 36 tūkst. eurų.
Įdomus sutapimas – ir V. Mankevičiaus nesuvaldytas BMW, ir sudaužyti skirtingų šeimos narių vardais registruoti automobiliai buvo pargabenti iš JAV. Ir visi buvo apynaujai. Pavyzdžiui, taip pat nepataisomai sudaužytas į garažą įstumtas džipas buvo 16 tūkst. eurų vertės.
Po šio akibrokšto V. Mankevičiui pareikštas kaltinimas padarius du nusikaltimus – vairavus transporto priemonę esant girtesniam kaip 1,5 promilės alkoholio ir sukėlus, esant tokios būklės, eismo įvykį, per kurį padaryta didelė turtinė žala. Už pirmąjį nusikaltimą gresia laisvės atėmimas iki vienerių metų, už antrąjį – iki trejų.
Lig šiol V. Mankevičiaus, dirbančio vienoje įmonėje operatoriumi, biografija buvo be teistumų. Tačiau jis keturis kartus baustas už administracinius nusižengimus. Pirminiais duomenimis, – už leistino greičio viršijimą.
Vertė kaltę užvaldžiusiai euforijai
V. Mankevičiaus byla išnagrinėta Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose Kaišiadoryse balandžio 1-ąją. Šiame teismo posėdyje jis dalyvavo nuotoliniu būdu. Ir pagarsinus kaltinamąjį aktą, savo kaltę pripažino pilnai bei iš esmės pakartojo tą patį, ką teigė ikiteisminio tyrimo metu.
Duodamas parodymus teisme, V. Mankevičius teisinosi, kad tai, dėl ko yra teisiamas, įvyko, jį užvaldžius jausmams, tiksliau – euforijai. Be to, tąnakt lijo, o jis važiavo per dideliu greičiu. Nors prieš tai buvo gėręs alaus. Pasiteiravus kaltinamojo, ar dažnai jis geria, sulaukta atsakymo, kad ne – du kartus per mėnesį.
Be to, V. Mankevičius tikino, kad neatsimena, kaip išlipo svetimame kieme, kuriame apdaužė tiek automobilių, iš savo BMW. Tačiau teigė, kad jam buvo didelė gėda. Žodžiu, kaltinamajam duodant parodymus, jautėsi, kad jis tai daro šalia sėdint advokatei, kuri, kaip ir jis, dalyvavo teismo posėdyje nuotoliniu būdu. Savo parodymus teismui V. Mankevičius baigė tuo, kad po kurio laiko, gavęs nukentėjusiųjų telefonų numerius, jis visiems trims paskambino ir šių atsiprašė.
Apie tai, kad nukentėjusieji V. Mankevičiui atleido, bylojo ir teismui pateiktos jo sutartys su namo, kurio kieme viskas įvyko, savininke, bei draudimo bendrove, kurioje buvo apdraustas nukentėjusiųjų turtas. Pastaroji pasirašė su V. Mankevičiumi susitarimą, kad klientams išmokėtus 36 tūkst. eurų teisiamasis įsipareigoja grąžinti dalimis. Ir jau pradėjo tai daryti. O namo savininkė, gavus iš teisiamojo dar papildomai 1500 eurų, jau jokių pretenzijų jam neturėjo. Todėl nukentėjusiųjų advokatas, kaip ir V. Mankevičiaus advokatė bei pats teisiamasis, prašė teismo atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės susitaikius.
Prokuroras nesutiko
Kaltinimą šioje byloje palaikęs prokuroras teigė, kad minėtas siūlymas yra neįmanomas, nes nukentėjusioji dėl to, kad V. Mankevičius vairavo BMW, būdamas vidutinio girtumo, yra valstybė. Tačiau teisiamojo advokatė tikino, kad žinanti apie atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės prašomomis sąlygomis ir pagal šį Baudžiamojo kodekso straipsnį.
Prokuroras atsikirto, kad atleisti šiuo atveju teisiamąjį nuo baudžiamosios atsakomybės būtų galima tik pagal kažkokio asmens laidavimą.
Prokuroras siūlė teismui nubausti V. Mankevičių už abu padarytus nusikaltimus areštu: už vairavimą girtesniam kaip 1,5 promilės alkoholio – 30-ies parų, o už eismo įvykio, per kurį padaryta didelė turtinė žala, sukėlimą, esant minėtos būklės, – 80-ies parų. Subendrinus siūlomas bausmes, pasitelkus jau ne kartą šokiravusią teisinę aritmetiką, lik 90-ies parų areštas, kuris, remiantis Lietuvos įstatymais, yra maksimalus. Tačiau, kadangi dėl teisiamojo prisipažinimo šiai bylai pritaikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas, leidžiantis sumažinti bausmę trečdaliu, galutine prokuroro siūloma bausme tapo 60-ies parų areštas, atidedant jo vykdymą keturiems mėnesiams. Tačiau intensyvios priežiūros sąlygomis: uždedant apykoję bei uždraudžiant minėtą laiką nuo 22 iki 6 val. išeiti namų. Ir įpareigojant tęsti darbą, nes prisidaryta penkiaženklių skolų. Be to, dar atimant iš V. Mankevičiaus teisę du metus vairuoti automobilį ir konfiskuojant iš jo nusikaltimo įrankiu tapusio BMW, už kurį, kaip užsiminta, teisiamasis dar liko skolingas, vertę – 9730 eurų.
Temidės sprendimas
Bylą nagrinėjusi teisėja Rasa Balsevičienė šiandien paskelbė, kad atleidžia V. Mankevičių nuo baudžiamosios atsakomybės, jam susitaikius su nukentėjusiaisiais, pagal abu pareikštus kaltinimus.
Tačiau skyrė jam baudžiamojo poveikio priemones, kurias siūlė prokuroras. T.y. atėmė V. Mankevičiui teisę du metus vairuoti transporto priemones, skaičiuojant šį terminą nuo 2025 metų spalio 21 dienos. Vadinasi, daugiau kaip ketvirtadalis jo jau praėjo.
Be to, anot teisėjos, iš V. Mankevičiaus turi būti konfiskuota automobilio BMW, su kuriuo jis padarė nusikaltimus, vertė, kaip ir siūlė prokuroras. Tačiau – dvigubai mažesnė – tik 4 tūkst. eurų.
Teismo sprendimas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės susitaikius su nukentėjusiaisiais reiškia, kad jeigu V. Mankevičius per artimiausius vienerius metus padarys baudžiamąjį nusižengimą arba neatsargų nusikaltimą, šis sprendimas gali būti panaikintas. O, jeigu padarys naują tyčinį nusikaltimą, – bus baudžiamas ir už jį, ir už nusikaltimus, dėl kurių pavyko atsakomybės išvengti.
Tiesa, prokuroras dar turi teisę šį teismo sprendimą apskųsti aukštesnės instancijos Kauno apygardos teismui.
