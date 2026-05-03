 Ugniagesiams iš tvenkinio teko vyti briedį

2026-05-03 10:17 diena.lt inf.

Kaišiadorių rajone, Žiežmariuose, teko gelbėti gyvūną.

Ugniagesiams iš tvenkinio teko vyti briedį / Asociatyvi D. Labučio / ELTOS nuotr.

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, šeštadienį, 18.18 val., gautas pranešimas iš aplinkos apsaugos specialistės, kad reikalinga pagalba iš tvenkinio išvyti briedį.

Įvykis nutiko Sodų gatvėje.

Specialistams valtimi bandant priplaukti, gyvūnas priešinosi, blaškėsi, į krantą nėjo. Vandeniu iš žarnos išvyti taip pat nepavyko.

Įvykio vietoje situaciją pasiliko stebėti laukinių gyvūnų globos centro atstovė (veterinarijos gydytoja) bei policijos pareigūnai. Jie laukė tamsaus paros meto ir stebėjo, gal gyvūnas pats išlips.

