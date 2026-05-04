 Vagystė parduotuvėje beveik už 200 eurų: ką apie tai žino moteris nuotraukoje?

2026-05-04 22:32 diena.lt inf.

Kauno apskrities policijos pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.

Kaip teigiama, balandžio 2 d. 17.57 val. Kaune, Islandijos plente, iš parduotuvės pavogta prekių už 198,81 euro. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo moterį, galinčią turėti tyrimui reikšmingos informacijos.

Gyventojus, atpažįstančius šią moterį, žinančius jos buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, policija prašo kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64 497 arba el. paštu [email protected].

Už vagystę gresia bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.

