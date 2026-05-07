Velykų mįslė nuplukdė Kauno ugniagesių narus į pasienį

Kaip jau rašyta, Kauno policija antrosios Velykų dienos vidurdienį sulaukė šio 1996 m. gimusio vyro, gyvenusio Dainavos mikrorajone, artimųjų pranešimo, kad išvakarėse – apie 19 val. jis išvažiavo su automobiliu BMW ir nebegrįžo.
Nepraėjus nė valandai,13.27 val., pareigūnai rado dingusiojo BMW prie prekybos centro „Molas“, įsikūrusio K. Baršausko gatvėje – Trijų Mergelių tilto prieigose. Tačiau tuščią. Tada pareigūnų žvilgsnis nukrypo į minėtą tiltą. Panašu, kad tam buvo pagrindo.
Peržiūrėjus šio tilto vaizdo kamerų įrašus, įtarimas pasitvirtino – paaiškėjo, kad ant jo turėklo kažkoks žmogus užlipo ir nukrito į upę dar sekmadienio, t.y. balandžio 5-osios, vakare – apie 21.36 val., t.y. už pustrečios valandos, kai minėtas dingęs Dainavos mikrorajono gyventojas išvažiavo su BMW į nežinią.
Tradiciškai tokiais atvejais kviesti pagalbon ugniagesiai gelbėtojai, kurie tęsia skenduolio paiešką Nemune iki šiol. Ir, kaip taip pat jau buvo rašyta, balandžio 18-ąją, policijos prašymu, vėl tęsiant šias paieškas apie du metrus nusekusio Nemuno krante ties Kačergine buvo rastas skenduolis, kuris iš pradžių palaikytas per Velykas dingusiu kauniečiu. Tačiau vėlaiu paaiškėjo, kad pastarasis tokios tatuiruotės, kaip šis neaiškaus amžiaus nežinomasis, neturėjo. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, teisėsaugininkai jau turi vieną įtariamąjį, kas šis nežinomasis. Tačiau, kol nėra DNR atsakymų, dar nelinkę daug apie tai kalbėti. Pavyko išpešti tik tiek, kad niekas dėl šio vyro dingimo į pareigūnus nebuvo kreipęsis.
Tuo tarpu Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinė apie trečiadienio iškvietimus vėl pranešė, kad tądien, policijos prašymu, vėl visą dieną Jurbarko rajono savivaldybėje ieškota per Velykas dingusio kauniečio skenduolio. Vietiniai ugniagesiai gelbėtojai valtimi išžvalgė Nemuną nuo Jurbarko iki Seredžiaus, nuplaukdami apie 43 kilometrus. O grįžtant atgal – ir Nemuno upės vidurį. Tuo tarpu iš Kauno atvykę kolegos narai išžvalgė Nemuno krantą Šakių rajono pusėje nuo Seredžiaus iki Smalininkų, kur teko plaukti pasienio ruožu, – apie 60 kilometrų. Deja, ir vėl bergždžiai.
Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:
|Skubi pagalba
|112
|
Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam
Svetainėje pateikiama informacija yra trumpa, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos tikslinės grupės poreikius
|www.tuesi.lt
|
Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems
Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose
|www.artimiems.lt
|Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą
|www.pagalbasau.lt
|
Psichologinių krizių pagalbos centras
Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė
|
1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)
https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/
|
Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)
Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms
|
+370 640 51555
Antakalnio g. 97–47, Vilnius (I–V 16.00–20.00 val., VI 12.00–16.00 val., švenčių dienomis ir sekmadieniais nedirba)
|Asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas
|
+370 606 07205
Susidūrus su registracijos anketos gedimais
|Jaunimo linija
Emocinė parama jaunimui, budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 28888 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Vaikų linija
Emocinė parama vaikams, budi savanoriai konsultantai, profesionalai
|
116 111 (I–VII 11.00–23.00 val.)
Pokalbiai internetu
|Linija „Doverija"
Emocinė parama paaugliams ir jaunimui rusų k., budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 77277 I–VII (kasdien) 16.00–19.00 val.
|Vilties linija
Emocinė parama suaugusiesiems, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai
|
116 123 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Pagalbos moterims linija
Emocinė parama moterims, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai
|
+370 800 66366 (visą parą kasdien)
Atsako per 24 val.
|
Mamos linija
Mamoms, kurios ieško emocinės pagalbos anonimiškai
|
Telefonas laikinai nepasiekiamas į laiškus atsakoma (I-IV 10.00–20.00 V iki 18.00)
|
Ankstukų pagalbos linija
Nemokama psichologinė pagalba
|
+370 612 03 800 (I–VII 00:00–24:00)
|Vyrų linija
Emocinė parama vyrams, telefonu konsultuoja specialistai
|
+370 670 00027 (I–V 10.00–14.00 val.)
Rašyti laišką
|Pagalbos vyrams linija „Nelik vienas"
|
+370 604 11119 (I–VII,18.00–22.00 val.)
Atsako per 72 val.
|
Tėvų linija
Emocinė parama tėvams, pagalbą teikia psichologai
|
+370 800 90012 (I–V 9.00–13.00 val. ir 17.00–21.00 val.)
Konsultacija suteikiama per 7 darbo dienas
|
Sidabrinė linija
Prireikus pagalbos, jaučiant poreikį būti išklausytam, ar tiesiog norint susirasti bendramintį nuolatiniam bendravimui telefonu, nedvejodami skambinkite nemokamu telefonu
|+370 800 80020 (I–V 8–22 val., VI–VII 11–19 val.)
Skambučiai šiais numeriais yra nemokami. Skubi psichologinė ar psichinė pagalba psichikos sveikatos centre visada suteikiama be eilės.
