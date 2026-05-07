 Velykų mįslė nuplukdė Kauno ugniagesių narus į pasienį

Velykų mįslė nuplukdė Kauno ugniagesių narus į pasienį

ieškomas skenduolis jau gali būti Rusijoje
2026-05-07 11:16 diena.lt inf.

Per Velykas dingusio 29-erių metų kauniečio jau ieškoma Lietuvos ir Rusijos pasienyje. Trečiadienį pro jį tekančiame Nemune Jurbarko ugniagesiai gelbėtojai kartu su iš Kauno atvykusiais kolegomis narais teigia, policijos prašymu, išžvalgę dar apie 100 kilometrų, plaukdami abiem upės krantais. Deja, ir šis vienuoliktas bandymas aptikti minėto kauniečio kūną, reaguojant į besikeičiančius orus, baigėsi be rezultato.

<span>Velykų mįslė nuplukdė Kauno ugniagesių narus į pasienį</span>
Velykų mįslė nuplukdė Kauno ugniagesių narus į pasienį / Asociatyvi Regimanto Zakšensko nuotr.

Kaip jau rašyta, Kauno policija antrosios Velykų dienos vidurdienį sulaukė šio 1996 m. gimusio vyro, gyvenusio Dainavos mikrorajone, artimųjų pranešimo, kad išvakarėse – apie 19 val. jis išvažiavo su automobiliu BMW ir nebegrįžo.

Nepraėjus nė valandai,13.27 val., pareigūnai rado dingusiojo BMW prie prekybos centro „Molas“, įsikūrusio K. Baršausko gatvėje – Trijų Mergelių tilto prieigose. Tačiau tuščią. Tada pareigūnų žvilgsnis nukrypo į minėtą tiltą. Panašu, kad tam buvo pagrindo.

Peržiūrėjus šio tilto vaizdo kamerų įrašus, įtarimas pasitvirtino – paaiškėjo, kad ant jo turėklo kažkoks žmogus užlipo ir nukrito į upę dar sekmadienio, t.y. balandžio 5-osios, vakare – apie 21.36 val., t.y. už pustrečios valandos, kai minėtas dingęs Dainavos mikrorajono gyventojas išvažiavo su BMW į nežinią.

Regimanto Zakšensko nuotr.

Tradiciškai tokiais atvejais kviesti pagalbon ugniagesiai gelbėtojai, kurie tęsia skenduolio paiešką Nemune iki šiol. Ir, kaip taip pat jau buvo rašyta, balandžio 18-ąją, policijos prašymu, vėl tęsiant šias paieškas apie du metrus nusekusio Nemuno krante ties Kačergine buvo rastas skenduolis, kuris iš pradžių palaikytas per Velykas dingusiu kauniečiu. Tačiau vėlaiu paaiškėjo, kad pastarasis tokios tatuiruotės, kaip šis neaiškaus amžiaus nežinomasis, neturėjo. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, teisėsaugininkai jau turi vieną įtariamąjį, kas šis nežinomasis. Tačiau, kol nėra DNR atsakymų, dar nelinkę daug apie tai kalbėti. Pavyko išpešti tik tiek, kad niekas dėl šio vyro dingimo į pareigūnus nebuvo kreipęsis.

Tuo tarpu Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinė apie trečiadienio iškvietimus vėl pranešė, kad tądien, policijos prašymu, vėl visą dieną Jurbarko rajono savivaldybėje ieškota per Velykas dingusio kauniečio skenduolio. Vietiniai ugniagesiai gelbėtojai valtimi išžvalgė Nemuną nuo Jurbarko iki Seredžiaus, nuplaukdami apie 43 kilometrus. O grįžtant atgal – ir Nemuno upės vidurį. Tuo tarpu iš Kauno atvykę kolegos narai išžvalgė Nemuno krantą Šakių rajono pusėje nuo Seredžiaus iki Smalininkų, kur teko plaukti pasienio ruožu, – apie 60 kilometrų. Deja, ir vėl bergždžiai.

Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:

Skubi pagalba 112

Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam

Svetainėje pateikiama informacija yra trumpa, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos tikslinės grupės poreikius

 www.tuesi.lt

Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems

Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose

 www.artimiems.lt
Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą www.pagalbasau.lt

Psichologinių krizių pagalbos centras

Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė

1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)

https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/

Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)

Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms

www.krizesiveikimas.lt

+370 640 51555

Antakalnio g. 97–47, Vilnius (I–V 16.00–20.00 val., VI 12.00–16.00 val., švenčių dienomis ir sekmadieniais nedirba)
Asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas

Medo.lt

+370 606 07205

Susidūrus su registracijos anketos gedimais

Rašyti el. Laišką
Jaunimo linija 
Emocinė parama jaunimui, budi savanoriai konsultantai

+370 800 28888 (visą parą kasdien)

Pokalbiai internetu
I–VI 13:00–01:00 val.
Vaikų linija 
Emocinė parama vaikams, budi savanoriai konsultantai, profesionalai

116 111 (I–VII 11.00–23.00 val.)

Pokalbiai internetu
I–V 17.00–23.00
Registruotis ir rašyti
Atsako per 24 val.
Linija „Doverija"
Emocinė parama paaugliams ir jaunimui rusų k., budi savanoriai konsultantai

+370 800 77277 I–VII (kasdien) 16.00–19.00 val.

 
Vilties linija 
Emocinė parama suaugusiesiems, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai

116 123 (visą parą kasdien)

Pokalbiai internetu
I–V 17.00–20.00 val.
Rašyti el. laišką
Atsako per 3 darbo dienas
Pagalbos moterims linija 
Emocinė parama moterims, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

+370 800 66366 (visą parą kasdien)
Rašyti svetainėje (kiekvieną dieną 17.00–22.00 val.)
Rašyti el. laišką

Atsako per 24 val.

Mamos linija

Mamoms, kurios ieško emocinės pagalbos anonimiškai

Telefonas laikinai nepasiekiamas į laiškus atsakoma (I-IV 10.00–20.00 V iki 18.00)

Rašyti el. laišką

Ankstukų pagalbos linija

Nemokama psichologinė pagalba

+370 612 03 800 (I–VII 00:00–24:00)

Rašyti laišką
Vyrų linija
Emocinė parama vyrams, telefonu konsultuoja specialistai

+370 670 00027 (I–V 10.00–14.00 val.)

Rašyti laišką
Atsako per 72 val.
Pagalbos vyrams linija „Nelik vienas"

+370 604 11119 (I–VII,18.00–22.00 val.)

Rašyti laišką

Atsako per 72 val.

Tėvų linija

Emocinė parama tėvams, pagalbą teikia psichologai

+370 800 90012 (I–V 9.00–13.00 val. ir 17.00–21.00 val.)

Rašyti laišką

Konsultacija suteikiama per 7 darbo dienas

Sidabrinė linija
Emocinė parama senjorams, pagalbą teikia profesionalūs konsultantai, reguliariai bendrauja savanoriai ir kiti senjorai

Prireikus pagalbos, jaučiant poreikį būti išklausytam, ar tiesiog norint susirasti bendramintį nuolatiniam bendravimui telefonu, nedvejodami skambinkite nemokamu telefonu

 +370 800 80020 (I–V 8–22 val., VI–VII 11–19 val.)

Skambučiai šiais numeriais yra nemokami. Skubi psichologinė ar psichinė pagalba psichikos sveikatos centre visada suteikiama be eilės.

Šiame straipsnyje:
Trijų mergelių tiltas
nukrito vyras
BMW
ieško skenduolio
pagalbos tel

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų