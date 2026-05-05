Viktoro Pranckiečio šeimoje – netektis: patyrusi traumą mirė jo anūkė

Žinią apie netektį portalo kauno.diena.lt žurnalistams antradienį patvirtino pats Seimo narys. „Deja, bet taip“, – paklaustas apie šeimą sukrėtusią nelaimę tarstelėjo V. Pranckietis.
Pasak Kauno apskrities policijos, pranešimą apie įvykį iš Kauno klinikų policijos pareigūnai gavo gegužės 3 d. 14.42 val. Kaip teigta, tądien į medikų rankas buvo perduota 2022 metais gimusi mažametė.
Mergaitė į Kauno klinikas atvežta, nes patyrė traumą Ringauduose. Gaivinama ji mirė.
Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą mažametės mirties priežasčiai nustatyti.
Socialiniame tinkle „Facebook“ mergaitės artimieji dalijasi informacija, kad atsisveikinimas su mažyle vyks gegužės 6 d. nuo 11 iki 19 val. Tabariškių parapijos namuose. Mišios už velionę bus aukojamos gegužės 7 d. 10 val. Urna su mergaitės palaikais išnešama 13 val.
Naujausi komentarai