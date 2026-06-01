Vyras iš namų išėjo pernai rudenį ir dingo: Kauno policija jo vis dar ieško

Anot policijos, vyras 2025 m. lapkričio 8 d. išėjo iš namų ir iki šiol negrįžo.
Vyro požymiai: apie 170 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, turi išskirtinį randą – duobutę veido dešinės pusės srityje, ties smilkiniu. Išeidamas vilkėjo violetinės spalvos striukę, tamsias kelnes, avėjo pilkos spalvos batus, dėvėjo juodos spalvos megztą kepurę.
Asmenų, žinančių vyro buvimo vietą, jį mačiusių ar galinčių suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK policijos komisariato pareigūnus tel. nr. +370 700 60 600, +370 700 64 818, +370 670 40 290 arba el. paštu [email protected], arba skubios pagalbos telefonu 112.
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