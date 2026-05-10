Žmogaus teisių gynimo fondas siekia atsakomybėn patraukti studentą Kaune

Į Generalinę prokuratūrą su prašymu pradėti ikiteisminį tyrimą kreipėsi fondui „Hind Rajab“ atstovaujanti advokatų bendrija „ReLex“. ELTA balandį pranešė, jog prokurorai atsisakė pradėti tyrimą.
Advokatų bendrijos „ReLex“ advokatas Rytis Satkauskas Eltai patvirtino, jog šis sprendimas buvo apskųstas Vilniaus miesto apylinkės teismui.
„Taip, mes atstovaujame „Hind Rajab“ fondui. Sprendimas (nepradėti ikiteisminio tyrimo – ELTA) apskųstas“, – sakė jis.
Advokatas plačiau skundo turinio nekomentavo.
Kaip Eltai sakė Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas spaudai Giedrius Janonis, teismas balandžio 27 d. priėmė sprendimą dėl minėto skundo.
Eltos žiniomis, teismas „ReLex“ skundo netenkino. Visgi, minėta advokatų šį teismo sprendimą apskundė aukštesnės instancijos teismui.
Vilniaus apygardos teismo atstovė Lina Nemeikaitė Eltai patvirtino, jog gegužės 4 d. buvo gautas „ReLex“ skundas.
„Skundu prašoma panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą“, – nurodė teismo atstovė.
Anot L. Nemeikaitės, gautu skundu taip pat siekiama, jog ikiteisminis tyrimas dėl galimų karo nusikaltimų būtų pradėtas.
Po kreipimosi į prokurorus paviešintos nuotraukos buvo pašalintos
Kaip skelbia kovai su žmogaus teisių pažeidimais skirtas fondas „Hind Rajab“, Lietuvos prokuratūrai buvo pateikta informacija, jog šiuo metu Lietuvos Sveikatos mokslų universitete (LSMU) Kaune studijuojantis Izraelio pilietis S. Goras 2023 metų spalį buvo dislokuotas Gazoje ir ten išbuvo bent iki 2024 metų rugpjūčio. Teisėsaugai nurodyta, kad šis asmuo tarnavo 52-ojo šarvuočių bataliono „Vampyrų imperija“ kuopoje ir dalyvavo kariniuose veiksmuose Gazos Ruože.
Minėta kuopa, anot fondo „Hind Rajab“, dalyvavo sausumos operacijose Gazos Ruože, įskaitant Gazos miestą ir Rafachą. Teigiama, kad šių operacijų metu buvo nužudyta penkerių metų mergaitė Hind Rajab ir šeši jos šeimos nariai.
„Hind Rajab“ fondas nurodo, kad Kaune studijuojantis S. Goras 2024 m. rugpjūtį paviešino nuotraukų albumą, kuriame jis pozuoja sėdintis galimai šarvuotyje. Izraelio pilietis taip pat nurodė, kad paskutinius dešimt mėnesių buvo dislokuotas Gazoje. Tai, fondo teigimu, patvirtina jo buvimą konflikto zonoje ir galimą ryšį su kariškių vykdytomis operacijomis.
„Hind Rajab“ taip pat pranešė, kad po kreipimosi į Lietuvos prokurorus dėl S. Goro vyras iš internetinės erdvės pašalino informaciją, susijusią su jo karine tarnyba Gazoje, tačiau fondas minėtą informaciją išsaugojo.
„Hind Rajab“ fondui atstovaujanti advokatų bendrija „ReLex“ tvirtina identifikavusi bent keturis incidentus, galimai susijusius su galimais karo nusikaltimais ir nusikaltimais žmoniškumui.
„() profesinė bendrija „ReLex“ pranešė apie keturis incidentus – įskaitant Hindos Rajab ir jos šeimos nužudymą, kai šeima buvo įstrigusi savo automobilyje, Palestinos aikštės sunaikinimą ir atakas prieš Al Shifa medicinos kompleksą bei Jungtinių Tautų organizacijos Palestinos pabėgėliams remti patalpas – siekdama, kad Lietuvos teismai pradėtų procesą dėl įtariamų tarptautinių nusikaltimų pagal visuotinės jurisdikcijos principą“, – skelbia advokatų bendrija „ReLex“.
Universitetas situacijos plačiau nekomentuoja
LSMU plačiau situacijos apie siekį patraukti baudžiamojon atsakomybėn universitete studijuojantį S. Gorą nekomentavo.
„Universitetas nekomentuoja nepatikrintos informacijos viešojoje erdvėje ir remiasi tik oficialiais kompetentingų institucijų sprendimais bei duomenimis. Platesnio komentaro prašome kreiptis į teisėsaugos institucijas“, – nurodyta Eltai atsiųstame LSMU Komunikacijos tarybos atsakyme.
Tiesa, anksčiau buvo išplatintas LSMU rektoriaus Rimanto Benečio laiškas studentams anglų ir lietuvių kalbomis. Jame R. Benetis pabrėžė, jog universitetas netoleruoja jokios religijos, rasės, lyties diskriminacijos.
„Universitetas grindžia savo veiklą vadovaudamasis nuostata, kad visi studentai yra vienodai svarbūs ir vertinami, vienodai netoleruojama jokia religijos, rasės, lyties diskriminacija. LSMU visus vertinimus grindžia remdamasis tik oficialiais kompetentingų institucijų sprendimais ir duomenimis. Universitetas mato socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje kilusias diskusijas ir kaltinimus LSMU užsienio studentui. Universitetas pabrėžia, kad negali vertinti šios viešojoje erdvėje sklandančios nepatvirtintos informacijos“, – savo laiške nurodo LSMU rektorius.
Laiško pabaigoje rektorius taip pat skatina studentus susilaikyti nuo viešų komentarų.
„Nepaisant fakto, kad socialinė erdvė yra erdvė savo nuomonei reikšti, kviečiu tai daryti atsakingai, kritiškai ir objektyviai, vadovaujantis Universiteto etikos kodeksu. Atsižvelgiant į jautrią situaciją, LSMU ragina išlikti kritiškiems ir susilaikyti nuo viešų komentarų, ypač socialiniuose tinkluose, ir neskleisti nepatikrintos informacijos“, – teigė R. Benetis.
Karas Gazos Ruože
Karas Gazos Ruože prasidėjo po beprecedentės „Hamas“ ir kitų ekstremistinių grupuočių atakos prieš Izraelį 2023 m. spalio 7 d., per kurią žuvo daugiau kaip 1,2 tūkst. žmonių. 251 žmogus buvo paimtas įkaitais. Nuo karo pradžios per Izraelio atakas Gazos Ruože žuvo per 70 tūkst. žmonių.
2025 m. spalio 9 d. pagal JAV planą karui užbaigti Gazos Ruože įsigaliojo paliaubos. „Hamas“ kontroliuojamų sveikatos institucijų duomenimis, nuo tada per Izraelio atakas žuvo daugiau kaip 1,5 tūkst. žmonių.
2025 m. rugsėjį Jungtinių Tautų (JT) nepriklausoma tarptautinė tyrimo komisija (COI) apkaltino Izraelį, kad šis Gazos Ruože vykdo genocidą, o Izraelio ministrui pirmininkui bei kitiems aukščiausiems pareigūnams pareiškė kaltinimus dėl tokių veiksmų kurstymo. Pažymėtina, kad tai yra COI, o ne visos JT organizacijos oficiali pozicija. Izraelis šios komisijos išvadas neigia.
2024 m. sausį Tarptautinis Teisingumo Teismas nurodė Izraeliui neleisti, kad Gazoje būtų vykdomi „genocido“ veiksmai. Po keturių mėnesių Tarptautinis Baudžiamasis Teismas dėl įtariamų karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui išdavė arešto orderius Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu ir buvusiam gynybos ministrui Yoavui Gallantui.
