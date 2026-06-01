 „Kauno dienos“ studijoje – finansų ministras: apie milijardus, įsiliesiančius į šalies ekonomiką

„Kauno dienos“ studijoje – finansų ministras: apie milijardus, įsiliesiančius į šalies ekonomiką

2026-06-01 12:34 diena.lt inf.

Šiandien „Kauno dienos“ studijoje svečiuojasi finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.

Gražvydas Muižys (kairėje) ir Kristupas Vaitiekūnas (dešinėje)
Gražvydas Muižys (kairėje) ir Kristupas Vaitiekūnas (dešinėje) / Redakcijos nuotr.

Finansų ministras apžvelgė pavasarines valstybės „finansinės sveikatos“ tendencijas. Ypatingą dėmesį pokalbyje skyrėme baigtai nacionalinio plėtros banko ILTE transformacijai ir tam, kaip žadami milijardai eurų pasieks šalies verslą. 

Taip pat iš pirmų lūpų išgirsite apie ministro vizitą Jonavoje, kur buvo aptartos Kauno regiono investicijų bei finansavimo galimybės. Galiausiai, palietėme gyventojams itin aktualias investicijas į socialinį būstą. Ministras pakomentavo neseniai įvykusį Europos finansų ministrų susitikimą, kuriame viena pagrindinių temų ir buvo opi būsto prieinamumo problema visame žemyne.

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finansų ministras
Kristupas Vaitiekūnas
pinigai
ekonomika
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