„Kauno dienos” studijoje – Šarūnas Jasiukevičius: Lietuvą gali apkaltinti Rusijos užpuolimu

Registrų centro duomenų vagystė, dronai, iš Baltarusijos skrendantys į Lietuvą – šiuos įvykius koordinuoja Rusijos ranka, mano Š. Jasiukevičius, glaudžiai bendradarbiaujantis su Ukrainos kariais ir Lietuvos kariuomene.
Išsamus pokalbis su juo „Kauno dienos” studijoje apie mūsų pasirengimo spragas ir galimybes jas ištaisyti. Deja, laiko tam praktiškai jau nėra, nes atakos iš Rusijos tik aktyvės ir atneš kur kas daugiau žalos, sako Š. Jasiukevičius.
Dar daugiau – Praeities žvalgo nuomone, tikėtina, jog slapčia iš Baltarusijos įskridęs dronas jau atvirai iš mūsų šalies nuskries į Kaliningrado sritį, taip sukuriant regimybę, neva Lietuva „puola” Rusiją.
Kviečiame žiūrėti:
(be temos)