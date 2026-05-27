 „Kauno dienos” studijoje – Šarūnas Jasiukevičius: Lietuvą gali apkaltinti Rusijos užpuolimu

„Kauno dienos” studijoje – Šarūnas Jasiukevičius: Lietuvą gali apkaltinti Rusijos užpuolimu

2026-05-27 09:07 diena.lt inf.

Šiandien „Kauno dienos“ studijoje svečiuojasi Šarūnas Jasiukevičius, žinomas Praeities žvalgo pseudonimu.

<span>„Kauno dienos” studijoje – Šarūnas Jasiukevičius: Lietuvą gali apkaltinti Rusijos užpuolimu</span>
„Kauno dienos” studijoje – Šarūnas Jasiukevičius: Lietuvą gali apkaltinti Rusijos užpuolimu / Redakcijos nuotr.

Registrų centro duomenų vagystė, dronai, iš Baltarusijos skrendantys į Lietuvą – šiuos įvykius koordinuoja Rusijos ranka, mano Š. Jasiukevičius, glaudžiai bendradarbiaujantis su Ukrainos kariais ir Lietuvos kariuomene. 

Išsamus pokalbis su juo „Kauno dienos” studijoje apie mūsų pasirengimo spragas ir galimybes jas ištaisyti. Deja, laiko tam praktiškai jau nėra, nes atakos iš Rusijos tik aktyvės ir atneš kur kas daugiau žalos, sako Š. Jasiukevičius. 

Dar daugiau – Praeities žvalgo nuomone, tikėtina, jog slapčia iš Baltarusijos įskridęs dronas jau atvirai iš mūsų šalies nuskries į Kaliningrado sritį, taip sukuriant regimybę, neva Lietuva „puola” Rusiją.

Kviečiame žiūrėti:

Šiame straipsnyje:
Kauno dienos studija
praeities žvalgas
Rusija
dronai
Registrų centro skandalas
Šarūnas Jasiukevičius

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Antanas.
Taip jau įprasta,kad milžinai kaltina nykštukus ketinimu juos praryti.
0
0
Visi komentarai (1)

Daugiau naujienų