Kaltas lietus? Jakų žiedinėje sankryžoje – spūstis

Nors vairuotojai socialiniuose tinkluose apie kamšatį ėmė pranešinėti dar prie 9 val., policijos budėtojai tokio pirmo pranešimo apie tai sulaukė tik 9.39 val.
Pareigūnų ekipažas išskubėjo į nurodytą vietą, tačiau jokios akivaizdžios priežasties kamšačiai susidaryti nerado. Eismo įvykių čia nebuvo įvykę, jokių kliūčių kelyje taip pat pareigūnai nepastebėjo, todėl eismo reguliuoti nesiėmė.
Pasak socialinių tinklų komentuotojų, veikiausiai, spūstys susidarė pasunkėjus eismo sąlygoms dėl lietaus.
Policininkų įsitikinimu, tokioje situacijoje reikia tiesiog laikytis Kelių eismo taisyklių.
