 Mieste dėl remontų darbų įvedami laikini eismo ribojimai

2026-05-11 10:39 diena.lt inf.

Klaipėdos miesto savivaldybė informuoja apie laikinus eismo ribojimus dėl vykdomų asfalto dangos remontų darbų.

Mieste dėl remontų darbų įvedami laikini eismo ribojimai

Pranešama, kad gegužės 11 d. pradedami asfalto dangos remonto darbai P. Lideikio g. (atkarpoje ties geležinkelio viaduku, pietinėje pusėje), Šiaurės pr. (atkarpoje tarp P. Lideikio g. ir Kretingos g.) ir Mokyklos g. (atkarpoje nuo tilto iki naujo asfalto). 

Darbų vykdymo metu nuo 8.30 iki 16 val. planuojama riboti eismą vienoje eismo juostoje.

Preliminari darbų pabaiga – gegužės 18 d., pirmadienį. Atsižvelgiant į oro sąlygas: P. Lideikio g. gegužės 11–13 d., Šiaurės pr. gegužės 13–14 d., Mokyklos g. gegužės 14–18 d.

