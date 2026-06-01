 Palanga vasarai uždraudė dviračių ir elektrinių paspirtukų eismą Basanavičiaus gatvėje

Palanga vasarai uždraudė dviračių ir elektrinių paspirtukų eismą Basanavičiaus gatvėje

2026-06-01 15:05
ELTOS inf.

Palangos J. Basanavičiaus gatvėje nuo birželio 1-osios įsigalioja draudimas važiuoti dviračiais, elektriniais paspirtukais bei velomobiliais.

<span>Palanga vasarai uždraudė dviračių ir elektrinių paspirtukų eismą Basanavičiaus gatvėje</span>
Palanga vasarai uždraudė dviračių ir elektrinių paspirtukų eismą Basanavičiaus gatvėje / Palangos miesto savivaldybės nuotr.

Šie eismo ribojimai galios iki rugsėjo 1 dienos, pranešė Palangos savivaldybė.

Pasak jos, ribojimai taikomi siekiant užtikrinti pėsčiųjų saugumą didžiausius lankytojų srautus sutraukiančiose kurorto rekreacinėse erdvėse.

„Toks pat ribojimas ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke galioja visus metus“, – pažymėjo savivaldybė.

Dviračiais, elektriniais paspirtukais ar velomobiliais keliaujantys palangiškiai ir miesto svečiai raginami naudotis dviračių takais, o ribojamo eismo zonoje esančias rekreacines vietas bei lankytinus objektus pasiekti šalutinėmis gatvėmis arba nuo transporto priemonės nulipti ir ją vestis šalia.

Šiame straipsnyje:
Basanavičiaus gatvė
eismo ribojimai Palangoje
dviračiai
paspirtukai
ribojimas

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