Žmonės pasipiktino: prie kelto į Smiltynę nusidriekė didžiausios eilės

Vairuotojai dalijosi įspūdžiais, teigdami, kad kelionė į Smiltynę virto kantrybės išbandymu.
Vienoje feisbuko grupėje žmogus pasidalijo įrašu, kuriame ironizuodamas „padėkojo“ už susidariusią situaciją.
„Noriu asmeniškai padėkoti geriausios valdybos „Smiltynės perkėla“ įmonei už geriausiai sudarant visą savaitgalį milžiniškas eiles prie kelto. Dar ne pikas, o jau šiandien turim 2 km už žiedo“, – rašė jis.
Įrašas sulaukė nemažai reakcijų ir komentarų. Vieni siūlė alternatyvas, kiti neslėpė nusivylimo.
„Važiuok autobusu“, – komentavo vienas internautas.
Tačiau pasak įrašo autoriaus, problemų kelia ne tik išaugę srautai, bet ir infrastruktūros klausimai.
„Trys keltai, vienas slipas. Nei pasiruošę kokio atsarginio slipo ar nesusiplanavę laiku baigti darbus“, – piktinosi jis.
Gyventojai ragina atsakingas institucijas ieškoti sprendimų, o patys svarsto alternatyvas – nuo viešojo transporto iki kitų poilsio krypčių.
Tačiau pažymėtina, kad tokie srautai galėjo išaugti dėl pagerėjusių orų.
Papildomą žmonių judėjimą galėjo lemti ir renginiai pajūryje – Nidoje ir Kuršių mariose šiandien vyksta tarptautinės buriavimo regatos „Baltic Sea Trophy“ finalas.
Naujausi komentarai