Klaipėda ruošiasi violončelės fiestai: pasaulinio garso komisija ir rekordinis prizinis fondas

„Tai konkursas Klaipėdą įtvirtinęs tarptautiniame jaunųjų muzikų žemėlapyje – čia atsiskleidžia naujos violončelės meno asmenybės, o scena tampa tramplinu į didžiąsias pasaulio muzikos sales. Būtent to – atrasti jaunuosius talentus ir puoselėti jų kūrybą – visada siekė ir M. Rostropovičius“, – sakė konkurso meno vadovas Mindaugas Bačkus.
Įprastai Tarptautiniame Klaipėdos Davido Geringo vardo violončelės konkurse varžosi apie 100 atlikėjų iš įvairiausių pasaulio šalių. Čia savo jėgas yra išbandę ne tik beveik visos Europos violončelininkai, bet ir atlikėjai iš Pietų Korėjos, Japonijos, JAV, Kanados, Australijos. Tikėtina, kad kitąmet dalyvių bus dar daugiau kadangi konkursas tapo Europos jaunimo muzikos konkursų sąjungos (EMCY) nariu.
„Šią vasarą Tarptautinis Klaipėdos Davido Geringo vardo konkursas taps dar ir prestižinės pasaulinės konkursų federacijos nariu. O jau kitais metais, tikimės, ir vienu iš Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai kultūrinių akcentų,“ – teigė Klaipėdos koncertų salės vadovas Tadas Grabys.
Išskirtinis dėmesys bus skiriamas profesionalų kategorijai, kurios dalyvių meistriškumą vertins vien M. Rostropovičiaus mokiniai. Tarp jų – legendinis pedagogas Ivan Monighetti (Šveicarija), charizmatiška atlikėja Karine Georgian (Armėnija/Jungtinė Karalystė), klasikinio repertuaro meistrė Maria Kliegel (Vokietija), muzikos intelektualė Elisabeth Wilson (Jungtinė Karalystė), tarptautinės scenos artistas David Grigorian (JAV) ir jaunųjų talentų ugdytoja Tatiana Dikhtiar (Ukraina), o šios komisijos patronas – Davidas Geringas (Lietuva/Vokietija).
„Tai konkursas, kuris ne tik augina talentus, bet ir kuria ilgalaikę kultūrinę vertę miestui bei šaliai. Be kita ko džiugina ir tai, kad per pastaruosius dvejus metus konkursą lydėjo tarptautinis pripažinimas ir sėkmė. Tapome ne vienos garbingos organizacijos nariais, sulaukiame vis daugiau dėmesio ir pasiūlymų bendradarbiauti globaliai. Trimetį finansavimą, matydama konkurso svarbą, skyrė Lietuvos kultūros taryba. Meno vadovą už nuopelnus violončelės muzikai Valstybiniu apdovanojimu įvertino prezidentas Gitanas Nausėda. Ypač vertiname Arvydo Vaitkaus, Klaipėdos miesto mero, dėmesį ir palaikymą. Smagu, kad tiek konkursas, tiek miestas – Klaipėda, kur vyksta renginys, esame matomi ir pripažįstami“, – sakė T. Grabys.
2027-ųjų Klaipėdos violončelės konkurse didinamas prizinis fondas. Muzikantai varžysis dėl 30 tūkst. eurų prizinio fondo. Profesionalų D kategorijos pirmosios vietos laimėtojui atiteks 10 tūkstančių eurų, kvietimas į Blackmore International Music Academy, Berlyne dalyvauti profesoriaus Davido Geringo vedamuose meistriškumo kursuose, Pau Casalso fondo nemokama trijų dienų viešnagė Barselonoje 2 asmenims (laureatui ir pianistui), taip pat rečitalis vienoje iš Barselonos koncertinių salių.
Violončelės atlikėjus iki 30 metų, iš viso pasaulio kviečiame jau dabar susipažinti su konkurso taisyklėmis ir užpildyti išankstinę registraciją. Registracijos formą rasite čia.
Kaip ir kasmet, konkursą lydės Tarptautinis violončelės festivalis, Klaipėdoje subursiantis atlikėjus iš įvairių šalių ir parengsiantis daugiau nei 100 koncertinių pasirodymų. Muzika skambės ne tik koncertų salėse, bet ir viešosiose erdvėse, netikėtose miesto vietose, įtraukdamas skirtingas auditorijas ir paversdamas visą miestą gyva scenos erdve. Naujienas sekite Klaipėdos koncertų salės socialiniuose tinkluose bei www.koncertusale.lt.
