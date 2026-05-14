Klaipėdos pilies džiazo festivalis atvyksta į Skuodą: laukia istorinis susitikimas

Šiemet XXXII Klaipėdos pilies džiazo festivalis dedikuotas Prūsijos karalienės Luizės 250-osioms gimimo metinėms. Todėl į Skuodą festivalis atvyksta su ypatinga idėja – sukurti džiazinę paralelę tarp dviejų pasaulių, kurie realybėje niekada nesusitiko, tačiau muzikos dėka gali suskambėti viename laike ir vienoje erdvėje.
Karalienės Luizės dvasia čia simboliškai susitiks su rašytojo Romualdo Granausko dvasia. Viena – istorinės Europos elegancijos ir kultūros simbolis. Kita – lietuviško žodžio, žmogaus tvirtybės ir žemaitiškos išminties balsas. Ir būtent džiazas taps tuo nematomu siūlu, jungiančiu laikus, žmones ir kultūras.
Vakaro metu koncertuos jaunoji džiazo vokalistė kartu su pianistu. Jų atliekamos džiazo improvizacijos kvies ne tik klausytis, bet ir pajusti, kaip muzika gali auginti žmogų, ugdyti jautrumą, telkti bendruomenę ir priminti, kad knyga, žodis, daina bei laisva kūryba – mūsų vidinės kultūros pamatas.
Klaipėdos pilies džiazo festivalio prezidentė Inga Grubliauskienė džiaugiasi: „Esu neapsakomai laiminga, kad Klaipėdos pilies džiazo festivalis šiais metais atkeliaus net į Skuodą. Jaunoji džiazo ateitis, daugybės konkursų, TV projektų, festivalių dalyvė, Jūratės Miliauskaitės mokinė – vokalistė Vakarė Bivainytė ir pianistas Dainius Pavilonis iš tiesų taps mūsų bendrystės pradžia, nes džiazas neturi sienų. Džiazas turi tik atvirą širdį ir siekį draugauti. Man labai simboliška, kad šis susitikimas vyks būtent Granausko bibliotekoje. Norisi tikėti, kad tą vakarą tarp knygų lentynų tyliai susitiks ir karalienė Luizė, ir Romualdas Granauskas – per muziką, per žodį, per žmogaus vidinę šviesą.“
Klaipėdos pilies džiazo festivalis jau daugiau nei tris dešimtmečius yra vienas ryškiausių tarptautinių džiazo renginių Lietuvoje. Nemokamas ir visiems atviras festivalis į Klaipėdą yra atvežęs pasaulinio garso žvaigždes bei daugybę Lietuvos scenos meistrų. Festivalis visuomet garsėjo ne tik koncertais, bet ir gebėjimu kurti kultūrinius tiltus tarp miestų, tautų ir kartų.
„Biblioteka šiandien jau nebėra vien knygų saugykla. Tai gyvas kultūros pasaulis, kuriame susitinka istorijos, žmonės ir idėjos. Todėl mums didžiulė garbė pirmą kartą priimti Klaipėdos pilies džiazo festivalį Skuode. Romualdas Granauskas labai tikėjo žmogaus vidiniu pasauliu, o džiazas kaip tik ir kalba apie laisvę būti savimi. Tikiu, kad šis vakaras paliks šiltą ženklą mūsų miesto kultūriniame gyvenime“, – teigė Skuodo Romualdo Granausko viešosios bibliotekos direktorius Jonas Grušas.
Birželio 25-osios vakaras Skuode žada būti kultūrinė kelionė tarp knygų puslapių, improvizacijos, istorijos ir žmogaus širdies.
Nemokamas renginys vyks birželio 25 d. 18 val.
Festivalį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba Daugiau informacijos rasite www.jazz.lt.
