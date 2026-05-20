Lietuvos jūrų muziejuje – stiliaus grandų pokalbis apie poilsio prie jūros kultūrą

Jų pasakojimai atvers netikėtą požiūrį į tai, kaip gimė mūsų šiandien taip gerai pažįstama poilsio prie jūros kultūra. Pokalbis papildo naują muziejaus parodą „Poilsiavimas Lietuvos pajūryje, 1806–1939 m.“. Gegužės 23 d. 18 val. Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centre (už delfinariumo) jie susitiks renginyje „Istorijos apie kūną, išvaizdos madas ir poilsio kultą – nuo Europos paplūdimių iki lietuviškos vasaros ritualų“.
E. Skerstonas – elegantiškumo, išvaizdos kultūros istorijos ir estetikos tyrinėtojas – klausytojus ves per šimtmečius, atskleisdamas, kaip Europoje formavosi požiūris į kūną. Jo pasakojime paplūdimys virs tikru socialiniu „podiumu“, kuriame keitėsi ne tik drabužiai, bet ir visuomenės elgsenos normos. Prof. E. Skerstonas stilingoje, gyvoje kultūros analizėje atskleis, kada kūnas buvo slepiamas, o kada pradėtas demonstruoti, kaip įdegis tapo prestižo ženklu ir kitus paplūdimio kultūros aspektus, kurie šiandien mums atrodo įprasti, bet pasiekti gana nelengvai.
Režisierius, scenaristas, TV ir radijo laidų vedėjas V. Pauliukaitis – charizmatiškas teatro žmogus ir pasakotojas – šią temą aptars iš lietuviškos patirties perspektyvos. Jis nukels į laiką, kai poilsis prie jūros Lietuvoje dar tik kūrėsi ir pamažu virto tikru kultu.
„Tai bus istorija apie žmones, kurie mokėsi ilsėtis: kūrė naujus ritualus, atrado laisvalaikio malonumus, formavo savitą gyvensenos kultūrą, – sakė itin Lietuvos pajūrį mėgstantis V. Pauliukaitis. – Ir prieš šimtą metų, ir dabar poilsiavimas ne tik stiprina sveikatą, bet ir leidžia būti matomam, bendrauti, kurti įspūdį“.
Renginys nemokamas. Lankytojai, įkvėpti muziejaus parodos „Poilsiavimas Lietuvos pajūryje, 1806–1939 m.“ kviečiami pasipuošti retro stiliaus akcentu.
Programa
LIDL ruonių vardynos
11–12.30 val. Mažosios Lietuvos lietuvininkų tradicijos ir žaidimai, edukacinės veiklos šeimoms prie Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centro (už delfinariumo). Esant nepalankiam orui, vyks Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centre, Smiltynės g. 2. Dalyvauja Klaipėdos etnokultūros centras, Šilutės Hugo Šojaus muziejus.
12.30–14 val. LIDL ruoniukų vardynų šventė ir ekskursija, supažindinanti su ruoniukais. Dalyvauja Klaipėdos etnokultūros centro kolektyvas „Alkiukai“, Šilutės Hugo Šojaus muziejus Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centras, Smiltynės g. 2.
Renginiai, skirti parodai „Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806–1939 m.“.
Paroda eksponuojama muziejaus parodų salėje Nerijos forte.
13–13.20 val. gatvės spektaklis „Vivat, amžinas pajūri! Kelionė laiku“ Dangės krantinėje prie „Žvejo“ skulptūros, Danės g. 17.
13.30–17 val. Lietuvos jūrų muziejaus kurėno „SÜD.1“ atviro denio lankymas. Plaukimai tarp Biržos ir Pilies tiltų Dangės krantinėje prie „Žvejo“ skulptūros, Danės g. 17.
13.45–14 val. gatvės spektaklis „Vivat, amžinas pajūri!“ Trupė „Tam kartui“. Senoji perkėla, Ernesto Galvanausko bulv. 1.
14–14.15 val. „Jazz Fam Lindy Hop Klaipėda“ pasirodymas Senosios perkėlos prieplaukoje, Smiltynėje.
14.45–15 val. gatvės spektaklis „Vivat, amžinas pajūri!“ Trupė „Tam kartui“. Senoji perkėla, Ernesto Galvanausko bulv. 1.
14–17.45 val. retro popietė – piknikas Lietuvos jūrų muziejaus kieme, Nerijos forte. Kviečiame pasidabinti retro stiliumi ir atsinešti vaišių. Piknikas vyks Smiltynės g. 3.
14.30–17 val. edukacinės veiklos „Aprangos ženklai prie jūros“, „Tarpukario sportiniai žaidimai“ ir kūrybinės dirbtuvės šeimoms „Mada iš praeities“ Lietuvos jūrų muziejaus kieme, Nerijos forte, Smiltynės g. 3.
14.30–18 val. teatralizuotas gyvasis fotoobjektas „Retro automobilis“ Lietuvos jūrų muziejaus kieme, Nerijos forte, Smiltynės g. 3.
14.45–15 val. „Jazz Fam Lindy Hop Klaipėda“ pasirodymas Lietuvos jūrų muziejaus kieme, Nerijos forte, Smiltynės g. 3.
15.45–16 val. gatvės spektaklis „Vivat, amžinas pajūri!“ Senojoje perkėloje, Ernesto Galvanausko bulv. 1.
15.45–17.45 val. „Jazz Fam Lindy Hop Klaipėda“ šokėjų pasirodymas ir atvira lindyhopo pamoka lankytojams Lietuvos jūrų muziejaus kieme, Nerijos forte, Smiltynės g. 3.
Europos muziejų naktis
18–19 val. „Istorijos apie kūną, išvaizdos madas ir poilsio kultą: nuo Europos paplūdimių iki lietuviškos vasaros ritualų“. Prof. dr. E. Skerstono ir V. Pauliukaičio pokalbis vyks Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centre, Smiltynės g. 2 (už delfinariumo). Lankytojai kviečiami pasipuošti retro stiliaus apranga ar jos detale.
Renginiai Lietuvos jūrų muziejaus kieme, Nerijos forte, nemokami, įsigijus Akvariumo lankymo bilietą.
Rėmėjai: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Klaipėdos miesto savivaldybė, „Lidl Lietuva“ Partneriai: AB „Smiltynės perkėla“, UAB „Towmar Baltic“ Daugiau informacijos: www.ljm.lt, socialiniame tinkle „Facebook“.
Naujausi komentarai