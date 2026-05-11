Miuziklo „Mamma Mia!“ premjera Klaipėdoje pranoko lūkesčius

„Tai taip miela ir artima širdžiai“, – po premjerinių spektaklių graudinosi iš visos Lietuvos ir užsienio atvykę žiūrovai. Dar praėjusiais metais bilietus įsigiję Muzikinio teatro gerbėjai neslėpė – šis pastatymas pranoko jų lūkesčius.
Spektaklio licenciją Klaipėdos valstybiniam muzikiniam teatrui padovanojo spektaklio generalinis rėmėjas „Limarko Group“.
Tarptautinę kūrybinę komandą subūręs pastatymas išsiskiria vizualiniu išbaigtumu ir gyvai atliekamos muzikos energija. Miuziklo muzikos vadovas ir dirigentas – Vytautas Lukočius, dirigentas ir chormeisteris – Vytautas Valys, režisierius – Leonard Charl Prinsloo, scenografas – Carlos Santos Cabrera, kostiumų dailininkė – Agnė Kuzmickaitė, choreografas – Mantas Ūsas, šviesų dailininkas – Edvardas Osinskis.
Vaidmenis miuzikle kuria jungtinės KVMT ir kviestinių atlikėjų pajėgos: Sofiją Šeridan įkūnija Judita Butkytė ir Sandra Lebrikaitė, Doną Šeridan – Edita Bodrovaitė ir Beata Ignatavičiūtė, Semą Karmaiklą – Vilius Trakys ir Gytis Šimelionis, Bilą Ostiną – Valdas Kazlauskas ir Arūnas Ramelis, Harį Braitą – Kęstutis Nevulis ir Virginijus Pupšys, Skajų – Tadas Jakas ir Martynas Stankevičius, Tanią – Ernesta Stankutė ir Rasa Ulteravičiūtė, Rouzę – Saulė Narvydienė ir Loreta Ramelienė, Lizą – Radvilė Galminaitė ir Akvilė Januškaitė, Ali – Augustė Paulavičiūtė ir Vitalija Trinkė, Peperį – Giedrius Gečys ir Modestas Narmontas, Edį – Kristupas Kerulis ir Jonas Ščerbiakas, tėvą Aleksandrą – Arūnas Ramelis ir Remigijus Mickus.
Miuzikle šoka KVMT baleto trupė, groja KVMT orkestro grupė ir kviestiniai muzikantai: Artur Lisiankou (bosinė gitara), Deividas Kontrimas, Mantas Nazarovas (gitara), Gintautas Stankevičius, Ugnius Balevičius, Wladimir Sundowski ir Vilius Matijošaitis (mušamieji), Petr Evchenko, Milo Longo, Olha Hryhoryeva ir Marija Čiapaitė (klavišiniai).
Sudėtinga tiksliai įvardyti, kur slypi šio miuziklo sėkmės paslaptis – gal neįtikėtinai populiarioje ABBA muzikoje, o gal šiltoje ir visiems atpažįstamoje istorijoje apie meilę, šeimą bei savęs paieškas. Spektaklio centre – jauna mergina Sofija, besiruošianti vestuvėms ir netikėtai sužinanti, kad jos tėvas gali būti vienas iš trijų vyrų, kadaise mylėjusių jos mamą Doną. Slapta pakvietusi juos į vestuves, ji tikisi pagaliau sužinoti tiesą. Tačiau netikėtas vyrų pasirodymas sugrąžina Donai praeities jausmus ir sukelia sumaištį tiek šeimoje, tiek tarp pačių svečių. Artėjant vestuvėms Sofiją ima kamuoti abejonės dėl savo ateities su sužadėtiniu Skajumi, o Dona supranta, kad vis dar jaučia stiprius jausmus Semui. Galiausiai paaiškėja, kad visi trys vyrai pasiryžę būti Sofijos šeima, nesvarbu, kuris iš jų yra tikrasis tėvas. Supratusi, kad dar nėra pasirengusi santuokai, Sofija nusprendžia atidėti vestuves ir leistis pažinti pasaulį, o Dona ir Semas suteikia savo meilei antrą šansą ir susituokia.
Teatro vadovė Goda Giedraitytė pasakojo, kad sprendimas statyti būtent šį miuziklą gimė po ilgų teatro komandos diskusijų, ieškant kūrinio, kuris būtų artimas tiek teatrui, tiek publikai.
„Buvo siekiama pasirinkti laikui nepavaldų kūrinį – gerą, klasikinį, gal šiek tiek primirštą, bet visada malonų prisiminti. Šiuo neramiu laikotarpiu norėjosi šviesaus, pozityvaus spektaklio, kalbančio apie meilę ir žmonių santykius“, – sakė teatro vadovė. Pasak G. Giedraitytės, šiame miuzikle žiūrovai gerai pažįstamas ABBA dainas galės išgirsti visiškai naujai – gyvai atliekamas lietuvių kalba. „Premjera parodė, kad publikai tai patiko“, – džiaugėsi ji.
Profesionali kūrybinė komanda, gyvai atliekama muzika, išskirtinė scenografija, energinga choreografija ir profesionalūs atlikėjai pavertė miuziklą „Mamma Mia!“ vienu ryškiausių šio sezono muzikinių įvykių Lietuvoje. Publikos ovacijos po premjerinių spektaklių tapo geriausiu įrodymu, kad KVMT scena dar kartą sugebėjo sukurti šventę, kurioje susitinka muzika, emocijos ir tikras teatrinis džiaugsmas.
Šios istorijos emocinę ašį tarsi įprasmina Sofijos žodžiai, kuriuos ilgai niūniavo publika: „Aš sapnavau, kad dainavau ir su daina iškeliavau per stebuklų lauką, pasakos taku – ten, kur mano sielai šilta ir jauku.“
O Donos dainos žodžiai tapo kvietimu sugrįžti: „Mamma Mia, vėl aš sugrįžtu, o dievai! Kaip tau atsispirti? Mamma Mia, pas tave lekiu, noriu apkabinti.“
Ar jūs atsispirsite miuziklo kvietimui?
