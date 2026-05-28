 Nepraleiskite: laukia filmai ir spragėsiai

Nepraleiskite: laukia filmai ir spragėsiai

Prieš filmo peržiūrą – susitikimas su Giedriumi Savicku
2026-05-28 11:00
Indrė Kiseliovaitė

Šiandien, ketvirtadienį, Neringos skvere klaipėdiečių laukia filmo „Milijonieriaus palikimas“ peržiūra po atviru dangumi ir susitikimas su šiame filme vaidinančiu aktoriumi klaipėdiečiu Giedriumi Savicku.

Laukimas: puikiai visiems žinomas Lietuvos kino ir teatro aktorius G. Savickas bendraus su klaipėdiečiais.
Laukimas: puikiai visiems žinomas Lietuvos kino ir teatro aktorius G. Savickas bendraus su klaipėdiečiais. / I. Gelūno / BNS nuotr.

Šis nemokamas renginys prasidės 19 val. Neringos skvere, Šilutės pl. 40A.

Klaipėdiečiams patariama atsinešti savo kėdžių. Kiekvienas šventės dalyvis bus vaišinamas spragėsiais.

Atėjusieji nurodytą valandą prieš filmo peržiūrą turės galimybę pasiklausyti aktoriaus G. Savicko, kuris pasidalys įdomiomis istorijomis.

20 val. vyks filmo „Milijonieriaus palikimas“ peržiūra. Šiame filme vaidina ne tik G. Savickas, bet ir aktoriai Audrius Bružas, Ineta Stasiulytė.

Žvejų rūmų kultūrinių renginių organizatorius Karolis Pronckus yra sakęs, kad tokios filmų peržiūros prie daugiabučių namų planuojamos ir kitose uostamiesčio erdvėse, siekiant kultūrinius renginius perkelti arčiau žmonių namų, taip pat tikimasi, kad tokiu būdu susipažins kaimynai.

„Kviesime žmones išeiti ir taip pradėti švęsti Kaimynų dieną“, – užsiminė K. Pronckus.

Kitą savaitę, birželio 3 d., Žardininkų parke, Žardininkų g. 19, taip pat vyks kino vakaras. Tądien nuo 18 val. prasidės žaidimai ir kiti užsiėmimai vaikams su animatoriumi.

19 val. vyks animacinio filmo „Karalienės korgis“ peržiūra. Renginio dalyviai taip pat bus vaišinami spragėsiais.

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