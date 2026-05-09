Nuo pikniko – iki bendrystės

Šiandien, gegužės 9-ąją, 11 val. Klaipėdos skulptūrų parke, prie paminklo„ Už laisvę žuvusiems“, klaipėdiečiai kviečiami dalyvauti nemokamoje ekskursijoje „Masonai Klaipėdoje: 250 metų istorijos ir legendų“.
„Ši ekskursija kviečia pažvelgti į miestą per Apšvietos laikotarpio bei masonų judėjimo prizmę, kai Mėmelyje kūrėsi pažangos ir humanizmo siekusios brolijos. Pasivaikščiojimo metu išgirsite apie slaptosioms ložėms priklausiusius pirklius bei intelektualus ir sužinosite, kaip jų vertybės atsispindi miesto neoklasicizmo architektūroje“, – nurodė organizatorius – Mažosios Lietuvos istorijos muziejus.
Taip pat šiandien pirmą kartą Žvejų rūmuose vyks nemokamas tarptautinis vokalo konkursas „Singing! Klaipėda“. Konkurse dalyvaus 6–28 metų amžiaus solistai, duetai ir grupės. Pasirodymus vertins tarptautinė komisija, kurią sudaro muzikos profesionalai iš Airijos, Anglijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos.
15 val. Danės skvere visi miestiečiai ir svečiai bus kviečiami švęsti Europos dieną.
Organizatorius Klaipėdos etnokultūros centras nurodė, kad renginio „Europos dienos piknikas“ metu bus turininga programa po atviru dangumi. Šventės nuotaiką kurs Karinių jūrų pajėgų orkestras kartu su soliste Edita Bodrovaite-Rukiene, koncertuos grupė „Saulės kliošas“.
Prie paminklo „Arka“ galėsite susipažinti su Prancūzijos ambasados Lietuvoje organizuojama paroda bendradarbiaujant su Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje „Europa komikse“, kūrybiškai pasakojančia ES istoriją.
„Europos pikniko“ metu veiks ir interaktyvi mugė, kurioje lankytojai galės ne tik susipažinti su ES galimybėmis, bet ir patys įsitraukti į įvairias veiklas.
O sekmadienį 11 val. visos Klaipėdos mamos kviečiamos susitikti Malūno parke. Čia vyks bendrystei ir emocinei sveikatai skirtas renginys „Stipresnės kartu“, skirtas Pasaulinei mamų psichikos sveikatos dienai paminėti.
Dalyvės galės išbandyti šokio judesio terapiją bei lengvus mankštos pratimus, o vėliau dalyvauti diskusijoje apie mamų emocinę savijautą, kasdienius iššūkius ir palaikymo svarbą. Renginį vainikuos koncertas.
