Pajūryje į dangų kilo aitvarai

Bendrystei ir draugystei skirtas festivalis džiugina ne tik nepamirštamu reginiu, bet ir aitvarų gamyba, įvairiomis veiklomis, edukacijomis ir susitikimais pripildytą dieną, o pritrūkus vėjo, jį dovanos renginio partneris – tarptautinė žaliosios energetikos bendrovė „Ignitis renewables“.
Aitvarų gamyba ir prasmingi susitikimai
Aitvarų festivalis prasidėjo aitvarų dirbtuvėmis.
Nuo 10 iki 15 val. festivalio svečiai tradiciškai kviečiami pasigaminti savo aitvarą, jūriškai jį dekoruoti ir išbandyti keliant į dangų.
Planuojama sukurti net 800 aitvarų. Aitvarų dirbtuvės vyks ištikimų festivalio partnerių – kavinės „Kupolas Klaipėda“ viduje.
Nuo 12 val. didžiųjų aitvarų iškėlimas ir oficialus festivalio startas.
Vidurdienį, Socialinės atsakomybės metams paminėti, bus iškeliamas net 52 kvadratinių metrų aitvaras-vėliava.
Aitvaras sukurtas kartu su Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugija, Klaipėdos miesto pagyvenusių žmonių asociacija ir socialinių paslaugų centru „Lakštutė”.
Nuo 13 iki 16 val. įvairios organizacijos kvies į edukacijas ir susitikimus.
„Vaikų linija“ motyvuos „išpiešti“ savo jausmus. Vilnius TECH Jūreivystės akademija kvies visą šeimą leistis į pažintinę jūrinę kelionę, kur susipažinsite su spalvingomis jūrinėmis vėliavėlėmis, kurios slepia ypatingas reikšmes, ir patys galėsite iš jų sudėlioti savo vardą.
Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras kvies dalyvius įsitraukti į įvairias sveikatinimo veiklas, skirtas tiek vaikams, tiek suaugusiesiems.
Lietuvos neformaliojo švietimo asociacija LINEŠA pasiūlys kūrybinę edukaciją „Sukurk savo pasaką“.
Vaikų kūrybiškumo ir pramogų erdvė „Smailer“ kvies vaikus ir šeimas išbandyti didžiuosius prancūziškus Djeco aitvarus.
Pagalbos moterims linija inspiruos savo emocijų pažinimą.
Nuo 13.30 val. iki 15 val. vėjo ir atsinaujinančios energijos edukacijos vaikams. Užsiėmimus ves tarptautinės atsinaujinančios energetikos bendrovės „Ignitis renewables“ komanda, kuri kvies mažuosius praktiškai pažinti, kaip veikia vėjo elektrinės, kokia jų paskirtis ir kaip vėjas tampa atsinaujinančios energijos šaltiniu. Edukacijos vyks žaidimo forma – vaikai statys mažus elektrinių modelius, galės stebėti jų veikimą, atlikti įvairias užduotis, o edukatoriai padės suprasti, kodėl svarbu energiją gaminti tvariai.
14.45–15 val. – momentinė loterija, kurios metu bus galima laimėti festivalio partnerių bei rėmėjų dovanas.
Aitvarų festivalio gerą nuotaiką kurs muzikiniai pasirodymai. Šeštadienį nuo 15 val. iki 17 val. dalyvius linksmins DJ Mamania.
Jau ne pirmus metus Klaipėdos aitvarų festivalis „Vėjų vėjai“ sulaukia ir užsienio aitvarų entuziastų – taip įgyvendinama pirminė renginio idėja – festivalį padaryti tarptautiniu, kasmet suburiant vis didesnę aitvarų mėgėjų bendruomenę.
Šiais metais aitvarus į dangų kels aitvarų entuziastai ne tik iš Lietuvos, bet ir Lenkijos, Estijos, Suomijos ir Vokietijos. Svečiai į dangų planuoja iškelti per 100 įvairių didžių bei formų figūrinių aitvarų.
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