Savaitgalį – vasariški renginiai

Skambės eilės, giedos chorai
Šiandien 13 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Konferencijų salėje vyks baigiamieji „Poezijos pavasario 2026 m.“ skaitymai. Eiles skaitys Klaipėdos poetai, svečiai iš Lietuvos ir užsienio.
Taip pat šiandien ir rytoj Klaipėdos koncertų salėje (KKC) (Šaulių g. 36) tęsis Tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas, šįmet minintis savo veiklos 50-metį. Scenoje pasirodys 25 aukšto meninio lygio chorai ir vokaliniai ansambliai iš Lietuvos, Latvijos, Čekijos ir Ukrainos.
Pasirodymai vyks ne tik KKC, bet ir Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės (Rumpiškės g. 6), Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko (Smiltelės g. 27), Klaipėdos Šv. Kazimiero (Kretingos g. 40) ir Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto g. 55) bažnyčiose.
Sekmadienį KKC 9.30 val. vyks seminaras ir diskusija „Mūsų chorinio gyvenimo aktualijos“, po to laukia laureatų apdovanojimai ir uždarymo koncertas.
Vyks tradicinis bėgimas
Šeštadienį nuo 11 iki 13 val. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2) vyks nemokama edukacija „Atvirukas tėčiui“. Dalyviai turės galimybę išbandyti senovines grafikos stakles ir patys atsispausti spalvingą, pavasarišką atviruką tėčiui.
Šiandien nuo pat ryto vyks ir tradicinis Vilties bėgimas. Jo startas ir finišas – Tiltų g. 26.
Renginio metu bėgimo trasa drieksis per Tiltų g., Herkaus Manto g., Liepų g., Pilies g., Trilapio g. ir S. Daukanto g.
Nuo 5 iki 17 val. bus ribojamas eismas, todėl šios gatvės bus uždarytos arba sunkiai pravažiuojamos.
Dalyvių bėgimai vyks maždaug nuo 9 iki 16 val., priklausomai nuo distancijų. Po 17 val. eismas mieste turėtų grįžti į įprastą režimą.
Truks dvi dienas
Šįmet aitvarų festivalis „Vėjų vėjai“, įprastai žymintys vasaros pradžią Klaipėdoje, vyks ne vieną, o dvi dienas.
Anot organizatorių, šis renginys siekia kurti naują jūrinę miesto tradiciją, skatinančią pažinti jūrinę kultūrą, stiprinti Klaipėdos, kaip uostamiesčio, identitetą ir burti skirtingas kartas bendrai kūrybinei patirčiai.
Festivalio vieta – Klaipėdos centrinis paplūdimys.
Čia šiandien, šeštadienį, nuo 10 iki 15 val. vyks aitvarų dirbtuvės, 12 val. – didžiųjų aitvarų iškėlimas, tarp jų bus iškeltas ir 52 kvadratinių metrų aitvaras. Nuo 13 val. Vyks vėjo elektrinių statymo ir kitos edukacijos, kūrybinės dirbtuvės, DJ Mamania pasirodymas ir aitvarų nuleidimas.
Rytoj, sekmadienį, 12 val. vėl bus iškelti didieji aitvarai, 14 val. prasidės dar vienas didžėjaus muzikinis pasirodymas. 16 val. vyks aitvarų nuleidimas, žymintis festivalio pabaigą.
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