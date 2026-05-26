Tarptautinis aitvarų festivalis „Vėjų vėjai“ – jau šį savaitgalį

Aitvarų gamyba ir prasmingi susitikimai
Gegužės 30 d. festivalis prasidės aitvarų dirbtuvėmis. Nuo 10 iki 15 val. festivalio svečiai tradiciškai bus pakviesti pasigaminti savo aitvarą, jūriškai jį dekoruoti, ir netrukus išbandyti keliant į dangų. Planuojama sukurti net 800 aitvarų. Aitvarų dirbtuvės vyks ištikimų festivalio partnerių – kavinės „Kupolas Klaipėda“ viduje.
Nuo 12 val. didžiųjų aitvarų iškėlimas ir oficialus festivalio startas. 12 val. Socialinės atsakomybės metams paminėti bus iškeliamas net 52 kv. m aitvaras-vėliava. Aitvaras sukurtas kartu su Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugija, Klaipėdos miesto pagyvenusių žmonių asociacija ir socialinių paslaugų centru „Lakštutė”.
Nuo 13 iki 16 val. įvairios organizacijos kvies į edukacijas ir susitikimus:
- „Vaikų linija“ motyvuos „išpiešti“ savo jausmus.
- Vilnius TECH Jūreivystės akademija kvies visą šeimą leistis į pažintinę jūrinę kelionę, kur susipažinsite su spalvingomis jūrinėmis vėliavėlėmis, kurios slepia ypatingas reikšmes, ir patys galėsite iš jų sudėlioti savo vardą.
- Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras kvies dalyvius įsitraukti į įvairias sveikatinimo veiklas, skirtas tiek vaikams, tiek suaugusiesiems.
- Lietuvos neformaliojo švietimo asociacija LINEŠA pasiūlys kūrybinę edukaciją „Sukurk savo pasaką“.
- Vaikų kūrybiškumo ir pramogų erdvė „Smailer“ kvies vaikus ir šeimas išbandyti didžiuosius prancūziškus Djeco aitvarus.
- Pagalbos moterims linija ragins savo emocijų pažinimą.
Nuo 13.30 iki 15 val. vėjo ir atsinaujinančios energijos edukacijos vaikams. Užsiėmimus ves tarptautinės atsinaujinančios energetikos bendrovės „Ignitis renewables“ komanda, kuri kvies mažuosius praktiškai pažinti, kaip veikia vėjo elektrinės, kokia jų paskirtis ir kaip vėjas tampa atsinaujinančios energijos šaltiniu. Edukacijos vyks žaidimo forma – vaikai statys mažus elektrinių modelius, galės stebėti jų veikimą, atlikti įvairias užduotis, o edukatoriai padės suprasti, kodėl svarbu energiją gaminti tvariai.
14.45–15 val. – momentinė loterija, kurios metu bus galima laimėti festivalio partnerių bei rėmėjų dovanas.
Aitvarų festivalio gerą nuotaiką kurs muzikiniai pasirodymai. Šeštadienį nuo 15 iki 17 val. – DJ Mamania.
Aitvarų festivalyje – svečiai iš užsienio
Jau ne pirmus metus Klaipėdos aitvarų festivalis „Vėjų vėjai“ sulaukia ir užsienio aitvarų entuziastų – taip įgyvendinama pirminė renginio idėja – festivalį padaryti tarptautiniu, kasmet suburiant vis didesnę aitvarų mėgėjų bendruomenę. Šiais metais aitvarus į dangų kels aitvarų entuziastai ne tik iš Lietuvos, bet ir Lenkijos, Estijos, Suomijos ir Vokietijos. Svečiai į dangų planuoja iškelti per 100 įvairių didžių bei formų figūrinių aitvarų. Žadą atimantis vaizdas kvies abi festivalio dienas.
„Esame Ala ir Witek Klimkowski iš Lenkijos, jau dešimtmetį aistringi aitvarų entuziastai. Šis pomėgis leido mums susipažinti su nuostabiais žmonėmis ir keliauti į festivalius įvairiose šalyse. Didžiąją dalį savo įrangos gaminame patys ir šiuo metu turime keliasdešimt aitvarų. Labai džiaugiamės, kad antrą kartą lankomės Klaipėdos aitvarų festivalyje. Negalime sulaukti, kada susitiksime ir kartu iškelsime savo aitvarus!“ – sakė Witek Klimkowski iš Lenkijos.
Festivalio naujiena – į festivalį atkeliauja japonų tradicija – koinobori. Klaipėdos miestas, bendradarbiaudamas su Japonijos ambasada, festivalio metu paminės 35-erių metų diplomatinių santykių sukaktį bei 40-ąsias Chiune Sugihara mirties metines. Koinobori – tai tradicinės japoniškos karpio formos vėjo kojinės, kabinamos per Vaikų dieną, gegužės 5-ąją, Japonijoje. Jos simbolizuoja stiprybę, atkaklumą ir sėkmę gyvenime. Koinobori tradicija kilo iš legendos apie karpį, kuris įveikė stiprią srovę ir tapo drakonu.
Antroji Aitvarų festivalio diena
Gegužės 31 d. nuo 13 val. vėl bus galima pasigrožėti didžiaisiais aitvarais. Taip pat bus keliamas 52 kv. m aitvaras-vėliava, dedikuotas Klaipėdos mieste paskelbtiems Socialinės atsakomybės metams. Nuo 13 iki 15 val. Kajaus Stasyčio (DJ Staska) muzikinis pasirodymas. Nuo 16 val. planuojamas didžiųjų aitvarų nuleidimas ir festivalio užbaigimas.
Aitvarų festivalį finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Organizuoja – VšĮ Klaipėdos šventės. Festivalio partneris – „Ignitis renewables“. Renginys bus filmuojamas, fotografuojamas, taip pat festivalyje skaičiuojamas lankytojų srautas. Maltiečiai užtikrins pirmosios pagalbos teikimą renginio metu.
Programa: https://www.facebook.com/events/26574984512139876.
Esant nepalankioms oro sąlygoms, programa gali keistis.
Naujausi komentarai