Uostamiestyje skambės eilės

„Poezijos pavasario“ atidarymo šventė sekmadienį 14.30 val. vyks Prano Domšaičio galerijos kiemelyje, o esant lietingam orui bus perkelta į galeriją.
20 val. kavinėje, esančioje Bažnyčių g. 6, vyks virtualus pasimatymas su lietuvių poetais, gyvenančiais Jungtinėse Amerikos Valstijose, Danijoje, Vokietijoje, Meksikoje.
Gegužės 19 d., antradienį, 17 val. I. Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje vyks poezijos vakaras „Eilės liejasi laisvai“. Renginio dalyviai skaitys savo kūrybos bei pasirinktų autorių eiles. Intarpuose muzikinius kūrinius atliks kanklininkė Ingrida Spalinskaitė-Kurienė. Renginį ves rašytoja Rita Latvėnaitė-Kairienė.
Gegužės 23 d. 14 val. Skulptūrų parke vyks skaitymai išėjusiesiems.
Gegužės 28 d. 17 val. Klaipėdos Kultūrų komunikacijų centro kiemelyje prie Parodų rūmų (Didžioji Vandens g. 2) vyks slemas (poezijos varžytuvės).
O gegužės 30-ąją I. Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje vyks baigiamieji „Poezijos pavasario 2026“ skaitymai. Eiles skaitys Klaipėdos poetai, svečiai iš Lietuvos ir užsienio: Jerzy Jarniewicz, Tadas Žvirinskas, Ričardas Šileika, Anna Halberstadt, Saulius Vasiliauskas, Rūta Vyžintaitė, Eglė Elena Murauskaitė, Dainius Dirgėla.
Skaitovus pristatys Nijolė Kepenienė, Dainius Sobeckis ir Birutė Jonuškaitė.
Renginyje klausytojus džiugins grupė „Olita Duo“.
Tą pačią dieną 15 val. kavinėje (Herkaus Manto g. 44) vyks „Poezijos pavasarį“ vainikuosianti literatūrinė puota.
Naujausi komentarai