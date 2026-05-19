Uostamiestyje tęsiasi „Poezijos pavasaris“

„Poezijos pavasario“ atidarymo renginys vyko Prano Domšaičio galerijoje.
Čia susirinkę klaipėdiečiai klausėsi Klaipėdos poetų kūrybos, jaunųjų kūrėjų eilių, taip pat buvo paskelbti anoniminio eilėraščio konkurso nugalėtojai.
Šių metų anoniminio eilėraščio konkurso tema – „Istorija sugrįžta eilėmis“. Konkurso dalyvių kūrybą vertino literatūrologų komisija.
Renginyje vykusius skaitymus papildė ir muzikiniai intarpai – festivalio atidarymo šventė buvo pilna bendrystės bei gyvo žodžio.
„Poezijos pavasaris“ Klaipėdoje tęsis ir toliau, o jau šiandien, 17 val., Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje vyks renginys „Eilės liejasi laisvai“.
Šis festivalis yra tradicinis, jo metu Lietuvoje organizuojami įvairūs renginiai – poezijos skaitymai, knygų pristatymai ir kt.
