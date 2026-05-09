Aikštelė virsta „grabų“ garažu?

Klaipėdietis Rimas, gyvenantis Debreceno gatvės daugiabutyje, savo automobilį dažnai stato Šilutės pl. 38 arba 40A automobilių stovėjimo aikštelėse. Vyrą erzina tai, kad atvykus vakare kartais sunku rasti vietą, o nenaudojami automobiliai stovi ištisas savaites.
„Neseniai buvo apgadinta viena „Audi“, ji su išdaužtu priekiniu stiklu ir dabar tebestovi, nors praėjo beveik savaitė. Gal savininkas neturi kur dėti šio automobilio, tačiau faktas, kad jis nenaudojamas ir užima vietą. Netoli šios mašinos stovi ir kita – BMW apgadintu kapotu, dalys išlūžusios. Kiek ji stovės? Gerai tiems, kurie iš darbo atvyksta dieną, jie randa vietą, bet vakarais, matant šias mašinas, ima pyktis. Nerandi vietos nei kieme, nei aikštelėse. O jeigu ne tos mašinos, iškart atsirastų mažiausiai dvi ar trys vietos“, – skundėsi Rimas.
Klaipėdos savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus patarėjo Lino Lapinsko teigimu, Šilutės pl. automobilių stovėjimo aikštelė yra tikrinama.
„Kadangi ir patys pastebime, kad šioje vietoje kartais atsiranda neeksploatuojamų transporto priemonių, kontrolė čia vykdoma dažnai – ne kasdien, tačiau bent kartą per mėnesį situaciją patikriname. Nustačius pažeidimų, taikome atitinkamas priemones. Kartais sulaukiame ir gyventojų pranešimų, tačiau tikrinimus atliekame ir savo iniciatyva. Įvairiose miesto vietose nuolat atsiranda neeksploatuojamų transporto priemonių. Jas fiksuojame tiek reaguodami į gyventojų pranešimus, tiek savo iniciatyva“, – sakė L. Lapinskas.
Kai kuriais atvejais imamasi ir griežtesnių priemonių.
„Taip, pradedamos administracinės teisenos. Tais atvejais, kai nustatoma, kad transporto priemonė yra bešeimininkė, inicijuojamas jos priverstinis išgabenimas“, – akcentavo L. Lapinskas.
Naujausi komentarai