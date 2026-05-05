Aikštelėje bus galima nemokamai stovėti ilgiau

Nesusipratimas prie Vingio gatvėje esančios parduotuvės kilo vieno pirmadienio pavakarę, kai šiame prekybos centre taikoma didžiulė nuolaida vaisiams ir daržovėms. Paprastai čia tuo metu susidaro milžiniškos eilės, pirkėjai nori prekių, kurioms taikoma nuolaida.
Nemokamai prie šios parduotuvės automobilis gali stovėti tik valandą. Moteris užtruko truputį ilgiau, todėl jai privažiavus prie aikštelės užkardo, šis nepakilo.
Supratusi, kad turi sumokėti, klaipėdietė ėmėsi aiškintis, kaip tai galima padaryti. Paaiškėjo, kad sumokėti už automobilio stovėjimą galima tik naudojantis programėle ar trumpąja žinute. Bet moteris naudojasi senos kartos mygtukiniu telefonu, kuris nėra susietas su banko sąskaita.
„Pasiėmiau piniginę ir nuėjau į parduotuvę ieškoti, kur galėčiau sumokėti grynaisiais, bet paaiškėjo, kad tokios galimybės nėra. Nesu linkusi nusižengti taisyklėms, tad neketinau ignoruoti reikalavimo sumokėti, bet esama sistema išvedė iš kantrybės. Nervinausi, blaškiausi, galiausiai prisiskambinau savo pažįstamai, kuri sumokėjo už mane tuos du eurus“, – kalbėjo moteris.
Bendrovės „Norfos mažmena“ atstovas spaudai Darius Ryliškis į dienraščio „Klaipėda“ paklausimą atsakė, kad automatinis užtvaras prie Vingio gatvėje esančios „Norfos“ automobilių aikštelės veikia vos porą savaičių, todėl galimi nežymūs nesklandumai. Bendrovės atstovas patikino, kad netrukus šie nesklandumai bus pašalinti, o bendrovė dėl nepatogumo atsiprašo pirkėjų.
„Šiuo metu po valandos nemokamo stovėjimo aikštelės naudotojams taikomas mokestis. Artimiausiu metu šį laikotarpį planuojama pratęsti iki pusantros valandos“, – paaiškino D. Ryliškis.
Pasak jo, jau netrukus sumokėti už stovėjimą bus galima ne tik programėle ar trumpąja žinute, bet ir grynaisiais pinigais parduotuvės kasoje.
Galima tikėtis, kad tokie pokyčiai bus įvertinti ir pirkėjų.
