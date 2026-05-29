Ar Smiltynė virs kurortu?

Klausimą tarybos posėdyje kėlė tarybos Saulius Liekis.
„Ar taps kada nors Smiltynė kurortine teritorija? Kada planuojama skirti didesnį dėmesį šiai teritorijai?“ – Klaipėdos mero Arvydo Vaitkaus klausė S. Liekis.
A. Vaitkus patikino, kad vieno kambarėlio reabilitacijai įkūrimas nepakeis Smiltynės statuso.
„Reikėtų kalbėti apie gydyklas. Vieno reabilitacijos kambarėlio įkūrimas visiškai netenkina. Reikės dar ne vienerių metų, kad mes pasiektume norimus rezultatus“, – kalbėjo Klaipėdos meras.
Meras priminė, kad gydyklų ir jo personalo išlaikymui reikėtų lėšų.
„Tai yra retorinis klausimas. Bet jis yra svarbiausias“, – patikino meras.
A. Vaitkus minėjo kelis dėmesio vertus objektus.
„Turime Ledo rago įlanką, kurios išvystymas yra labai svarbus. Prie Antrosios perkėlos turime teritoriją. Ten taip pat reikia sprendimo, reikia mums kempingo, ar nereikia. Turime lankininkų klubo bazę. Taip pat turime promenadą nuo Naujosios perkėlos, Smiltynės jachtų klubo iki Jūrų muziejaus“, – kalbėjo meras.
A. Vaitkus pabrėžė, kad tam tikri parengiamieji darbai jau vyksta.
„Mes žymiai greičiau norėjome išvysti promenadą nuo Senosios perkėlos iki Jūrų muziejaus. Iki šiol neturime sprendimų iš Uosto direkcijos. Nes dalis infrastruktūros priklauso Uosto direkcijai – kelias ir šaligatvių dalis“, – paaiškino meras.
A. Vaitkus pranešė, kad savivaldybės darbuotojai praėjusią savaitę buvo susitikę su Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovais. Tartasi, kaip galima būtų sutvarkyti bent dalį kelio.
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