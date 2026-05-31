Atnaujins šimtametį pastatą

Pastatas Herkaus Manto g. 37 ilgą laiką priklausė Turto bankui, jame veikė Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyrius.
Statinys itin nušiuręs, tačiau banko atstovai pastato remontuoti neketino, nes planavo parduoti.
Vis dėlto pardavimas gerokai strigo.
Per tą laiką, nesulaukus remonto, jo fasadas papuoštas dviem memorialinėmis lentomis – viena skirta Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos operacijos vadui Jonui Budriui (1889–1964), kita – iškiliam tarpukario laikų Klaipėdos krašto politikui Viliui Gaigalaičiui (1870–1945).
Abu šie garbūs žmonės gyveno minėtame name.
Taigi atminimo lentas teko kabinti ant purvinos sienos.
Panašu, kad naujieji savininkai memorialines lentas išsaugos, jos pavaizduotos ir projektuotojų vizualizacijoje.
Pastatas yra kultūros vertybė, todėl jo tvarkytojai pretenduoja į paramą, skirtą paveldo objekto atnaujinimui, jų paraiškai savivaldybėje pritarta.
Parama bus skirta atlikus darbus.
Pagal savivaldybės nustatytą tvarką, vienam statinio tvarkybos etapui gali būti skirta iki 90 tūkst. eurų parama, bet ne daugiau nei 50 proc. viso projekto sąmatinės vertės.
Dienraščio žiniomis, paveldo tvarkybos darbai netrukus turėtų prasidėti.
„Miestas tikrai suinteresuotas, kad tas pastatas būtų sutvarkytas. Kol jį valdė Turto bankas, pastaruosius kelerius metus to pastato būklė sparčiai prastėjo. Mums buvo labai svarbu, kad bankas kuo greičiau rastų pirkėją“, – neslėpė Klaipėdos savivaldybės Paveldosaugos skyriaus vadovas Vitalijus Juška.
Dienraščio žiniomis, kai tik pastatas buvo parduotas, savivaldybė po kelių dienų naujam savininkui išsiuntė prašymą, kad kuo greičiau tvarkytų statinį, ir pasiūlė naudotis miesto teikiama parama kultūros objektų tvarkymui.
Pirmame pastato aukšte planuojama įrengti komercines – maitinimo paslaugų patalpas, aukštesniuose aukštuose – administracinės paskirties.
Registrų centro duomenimis, Herkaus Manto g. 37 pradėtas statyti 1918 m., baigtas 1925 m., tačiau istoriniai pastato duomenys liudija, kad pastatas pastatytas XIX a. pabaigoje.
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