Bėgikus už viltį sveikino ir premjerė

Šeštadienį prasmingame renginyje dalyvavusi šalies premjerė Inga Ruginienė sveikino bėgikus ir pasidžiaugė prasmingu renginiu.
Viltie bėgimas tapo vienu didžiausių paramos ir solidarumo renginių Vakarų Lietuvoje bei svarbia bendruomeniškumo iniciatyva visoje šalyje.
Renginį organizuoja Klaipėdos pranciškonų vienuolių brolių suburta Šv. Pranciškaus Vilties miesto bendruomenė kartu su savanoriais.
Kasmet jie kviečia visuomenę puoselėti atjautą, savanorystę ir žmogišką ryšį.
2026 metų renginio šūkis – „Taika ir gerumas!“. Šiais žodžiais šv. Pranciškus kreipdavosi į žmones, o šių metų renginyje ypatingas dėmesys bus skiriamas bendrystei, solidarumui ir žmogiško ryšio kūrimui.
Tikimasi, kad šiemet „Vilties bėgime“ dalyvaus daugiau kaip 5 tūkst. žmonių ir apie 300 savanorių.
Renginys tampa vis tarptautiškesnis – į Klaipėdą atvyksta dalyviai ne tik iš kaimyninių šalių, bet ir iš įvairių pasaulio valstybių.
Renginyje šiemet aktyviai dalyvauja Lietuvos kariuomenės Klaipėdos įgulos kariai, taip pat sąjungininkų – Portugalijos rotacinių pajėgų kariai, bėgdami bėgimo trasoje, organizuodami įvairias veiklas jaunimui, užtikrindami bėgimo trasos saugumą.
Organizatoriai pristatė ir šių metų „Vilties bėgimo“ medalį, kuriame atsispindi Klaipėdos miesto identitetas bei pranciškoniškos vertybės.
Medalio averso pusėje vaizduojamas Klaipėdos miesto ženklas su pilimi, „Vilties bėgimo“ logotipas – bėgančio žmogaus figūra – bei užrašas „Klaipėda 2026. Socialinės atsakomybės metai“.
Reverso pusėje pavaizduotas pranciškoniškas Tau formos kryžiaus ženklas su balandžiu – taikos ir Šventosios Dvasios simboliu – bei šių metų šūkis „Taika ir gerumas!“.
Medalyje taip pat įprasminami ir popiežiaus Leono XIV šiemet paskelbti jubiliejiniai šv. Pranciškaus Asyžiečio metai: 1226 m., prieš 800 metų, šv. Pranciškus užbaigė savo žemišką kelionę.
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