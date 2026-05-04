Biržos tiltas vėl strigo

Bendrovės „Viadukas“ vadovas Dalius Šimaitis dienraščiui „Klaipėda“ patvirtino, kad dar vienas bandymas pakelti Biržos tiltą ir vėl buvo nesėkmingas.
„Nepavyko tilto visiškai pakelti. Ieškome priežasčių ir sprendimo su savivaldybe, ką toliau daryti. Darome, ką galime“, – teigė D. Šimaitis.
Tilto problemos prasidėjo pernai rugpjūčio 22-osios naktį, kai buvo bandoma patikrinti, ar jo pakėlimo mechanizmai veikia sklandžiai.
Jį nuleidžiant, įstrigo viena tilto pusė.
Pradžioje manyta, kad sugedo elektros variklis, kuris dar tą patį savaitgalį buvo demontuotas, sutvarkytas ir kitą dieną pastatytas į vietą.
Tada vėl pamėginta pakelti tiltą, tačiau nepavyko.
Tuomet nuspręsta, kad problema galbūt yra reduktoriuje.
Buvo ardomas tilto reduktorius.
Meistrai atidavė suremontuotas detales, tilto prižiūrėtojai jas sumontavo, ir po poros mėnesių buvo suplanuotas dar vienas pakėlimas, tikrinant, kaip tiltas veikia.
Tačiau ir tą sykį jis nepakilo.
Per visą tą laiką ieškota gedimo problemų.
Jei bandomasis tilto pakėlimas būtų buvęs sklandus, „Meridianą“ ketinta į doką plukdyti antrą arba trečią gegužės savaitę planiniam remontui.
