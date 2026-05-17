Dėl stovos vietos – aistros

Naujos parkavimo vietos kieme atsirado maždaug prieš pusantrų metų, dalis jų skirtos neįgaliesiems. Tai patvirtina ir įrengtas kelio ženklas.
Tačiau garbaus amžiaus kaimynai vienoje šių vietų esą kitiems gyventojams statyti automobilių neleidžia.
„Prisikalė lentelę su savo automobilio numeriais, tarsi ta vieta jiems priklausytų. Kyla rimtų klausimų, ar tai iš viso legalu, nes, kiek žinau, daugiabučių kiemuose asmeninių vietų tiesiog negali būti. Tai ar dabar kiekvienas gali prisikalti lentelę ir pasiskelbti, kad ši vieta jo?“ – svarstė viena gyventoja.
Klaipėdos savivaldybė patikino, kad pats ženklas, jog parkavimo vieta skirta neįgaliesiems, yra įrengtas teisėtai, savivaldybės sprendimu, gavus gyventojų prašymą.
„Tačiau neįgaliesiems skirtos parkavimo vietos nėra priskiriamos konkrečiam asmeniui ar automobiliui. Jos yra skirtos visiems asmenims, turintiems teisę naudotis neįgaliųjų parkavimo lengvata. Savivaldybė tokių vietų nežymi individualiais valstybiniais numeriais nei kelio ženkluose, nei ant dangos. Šiuo atveju ant šaligatvio borto nurodyti automobilių numeriai neturi jokios teisinės galios ir nėra numatyti Kelių eismo taisyklėse. Bet kuris asmuo, turintis galiojantį skiriamąjį ženklą „neįgalusis“, šioje vietoje gali statyti savo transporto priemonę“, – akcentavo Klaipėdos savivaldybės atstovai.
Pasak specialistų, administracinė atsakomybė būtų taikoma tuo atveju, jei savavališkai būtų įrengti kelio ženklai ar ženklinimas.
Tokiu atveju galėtų būti taikoma bauda pagal Administracinių nusižengimų kodekso 459 straipsnio trečią dalį.
Ši norma numato, kad su atsakingomis institucijomis nesuderintas techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimas ar kiti su kelių infrastruktūra susiję sprendimai užtraukia baudą nuo 140 iki 300 eurų.
„Tačiau šiuo konkrečiu atveju matomas užrašas nelaikytinas eismo reguliavimo priemone, todėl tokia atsakomybė netaikoma“, – nurodė specialistai.
Klaipėdos savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus specialistai susisiekė su gyventoju ir įpareigojo pašalinti lentelę.
