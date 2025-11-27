Dėl stovos vietų Žvejybos uosto mikrorajone – anonimų mūšiai

Apie šią situaciją klaipėdietis paskelbė feisbuko paskyroje „Žvejybos uosto rajono kaimynai“, bet nenurodė nei savo vardo, nei pavardės, tiesiog įkėlė automobilio, jam trukdžiusio patekti į savo mašiną, nuotrauką.
„Ei, vairuotojau šitos mašinos. Žiūrėk, kaip statai ją prie Nidos g. 56 namo. Šį rytą teko lipti per keleivio pusę. Svarbu įgrūsti, nesvarbu kaip ir „dzin“ ant kitų, nepalikai nė mažo tarpelio. Gaila, skubėjau, kitą kartą tikrai kviesiu policiją“, – tvirtino klaipėdietis.
„Kitą kartą dar arčiau su kita šalia pristumsiu. Pilnas kiemas ožių, nėra kur statyti, tai, prašom, ir pasekmės, kai visi parkuojasi, kaip nori. Be to, trink nuotrauką, verkiantis anonime“, – į šio įvykio paviešinimą reagavo Aleksas.
Tačiau jam nepritarė kiti po anonimo vardais pasislėpę žmonės. Anot jų, nėra normalu, kad visi bet kaip stato automobilius, kadangi dėl to vietos trūksta kitiems.
Apskritai manytina, kad šioje situacijoje anonimas turėjo skambinti pareigūnams, o ne kelti šią diskusiją į socialinius tinklus.
Nurodžius valstybinį automobilio numerį, pareigūnai įprastai susisiekia su vairuotoju ir jo paprašo patraukti automobilį, o dėl netinkamai pastatytos mašinos vairuotojui gali grėsti ir bauda.
Pagal Administracinių nusižengimų kodekso 417 straipsnio antrąją dalį, sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama sustoti ir stovėti, sustojimas ir stovėjimas nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų, važiavimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimas užtraukia baudą vairuotojams nuo 30 iki 90 eurų.
