Didžiausias plėtros projektas pajudėjo

Parinktas darbų rangovas
Klaipėdos valstybinė jūrų uosto direkcija paskelbė, kad pietinės Klaipėdos uosto dalies išvystymo projektas priartėjo prie realių darbų etapo.
Jau parinktas pietinės uosto dalies vartų statybų rangovas, direkcija pasirašė sutartį su konkursą laimėjusia bendrove „Tilsta“.
Su šia bendrove Uosto direkcijos sudarytos sutarties vertė – 24,5 mln. eurų be PVM.
„Šia sutartimi dedame užtikrintą žingsnį link svarbiausio plėtros projekto Klaipėdos uosto istorijoje pradžios. Jau greitai prasidės realūs naujas galimybes uostui ir Lietuvai atversiančio projekto pirmojo etapo darbai. Pietinės uosto dalies išvystymas – naujas Klaipėdos uosto istorijos etapas, kurį žymės augimas, moderni infrastruktūra ir mus supančiai aplinkai palankūs sprendimai“, – kalbėjo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.
Jau greitai prasidės realūs naujas galimybes uostui ir Lietuvai atversiančio projekto pirmojo etapo darbai.
Išspręs teritorijų stygių
Pietinės uosto dalies išvystymo projektas Klaipėdos uostui yra svarbus dėl plėtrai tinkamų teritorijų stygiaus.
Naujos apimties uosto veiklos ir krovos potencialą kuriančiam projektui skiriama didžioji 2026–2029 m. Klaipėdos uosto strateginio veiklos plano investicinės programos lėšų dalis – beveik 600 mln. eurų.
Vertinant būsimų investuotojų dalį, bendra viso vystomo projekto suma sieks daugiau nei 1 mlrd. eurų.
Išvystant pietinę uosto dalį numatyta suformuoti naują apie 100 ha ploto teritoriją su 1,3 km ilgio krantinėmis.
Naujoji uosto teritorija galėtų būti naudojama konteinerių krovai, jūrinei inžinerinei pramonei bei būtų pritaikoma dvigubai paskirčiai – civiliniams ir karinio mobilumo tikslams.
Dambos arba molai yra svarbūs aplinkosaugos požiūriu – jie reikalingi tam, kad stabdytų druskingo vandens pritekėjimą į Kuršių marias.
Atsiras rekreacinė zona
Ateityje pietinių vartų komplekse dar atsiras prieplauka ir krantinė.
Be to, yra planų, kad greta esanti teritorija ateityje bus užstatyta.
Pagal Klaipėdos bendrąjį planą, ten suplanuotas miesto rekreacinis pocentris.
Apie individualių gyvenamųjų namų statybą kalbos nėra, ten planuojami sporto kompleksai, SPA, poilsio zonos, taigi Stariškių pocentris būtų ne tik marina.
Anksčiau dienraščiui Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus užsiminė, kad kuo greičiau tas uostelis bus pastatytas, tuo skubiau pietinės Klaipėdos gyventojai, kurių yra keliasdešimt tūkstančių, galėtų dviračiais ir paspirtukais labai greitai pasiekti Kuršių marių pakrantę ir mėgautis poilsiu.
Anot A. Vaitkaus, ten yra nemenkas plotas akvatorijos, kur būtų galima prišvartuoti 300–400 įvairaus pobūdžio laivų.
Mero teigimu, apie 100 hektarų ploto teritorijoje ketinama sukurti modernią ir gyventojų poreikius atitinkančią erdvę, įrengiant uostelį, kuriame galėtų tilpti ne tik „Optimist“ tipo laivelis, bet ir didelė jūrinė jachta.
