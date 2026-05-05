Duobes pažadėjo sutvarkyti

Klaipėdietis Bronius nurodė, kad problema yra Kalnupės g., priešais Žalgirio g. 15 namą.
„Yra įskilęs asfaltas ir išmuštos duobės, todėl padidėjo triukšmas – nuo 5 val. ryto jau neįmanoma miegoti, nes į Smeltę važiuoja šimtai automobilių su konteineriais, kurie stipriai bilda. Taip pat automobiliai viršija greitį, nors yra įrengtas 40 km/val. greičio ribojimo ženklas“, – sakė Bronius.
Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės teigimu, rangovams pavesta suremontuoti duobes Kalnupės g., šie darbai bus atlikti eiliškumo tvarka.
„Duobės remontuojamos specialistams gatvių apžiūrų metu nustačius asfaltų dangų pažeidimus, pagal gautus gyventojų pranešimus, taip pat pagal administratorių ir bendrijų pirmininkų pateiktus prašymus. Po šios žiemos buvo ypač daug kelio dangos pažeidimų. Didžiąją jų dalį jau pavyko suremontuoti. Pranešimų apie duobes sulaukiama įvairiai – būna po keletą per dieną, kartais ir keletas per savaitę. Pastaruoju metu intensyviau buvo vykdomi remontai kiemuose“, – kalbėjo I. Kubilienė.
Pasak pašnekovės, be pavienių duobių remonto įvairiose miesto gatvėse, pastaruoju metu buvo suremontuotos duobės Ryšininkų g., Jūrininkų pr., pavienės duobės Naikupės g.
„Planuojama vykdyti duobių remontą likusioje Mogiliovo g. dalyje (nes viena dalis gatvės buvo suremontuota viena pirmųjų šį pavasarį), Varnėnų g. Taikos pr. kai kuriuose ruožuose danga yra gana prasta, tačiau artėja kapitalinio remonto darbai, ir ji bus atnaujinta 2026–2027 m. Taip pat svarstoma atnaujinti asfalto dangą Baltijos pr.“, – nurodė I. Kubilienė.
