Gegužės 9-oji: vienišas ambasados vainikas ir prieškremliniai plakatai

Dalis uostamiesčio žmonių gegužės 9-ąją sieja su raudonosios armijos pergale prieš nacistinę Vokietiją 1945 m., nors visa Vakarų Europa šitą šventę mini dieną anksčiau – gegužės 8-ąją.
Kaip ir pastaruosius ketverius metus, nuo plataus masto Rusijos agresijos pradžios prieš Ukrainą, taip ir šiais metais, įprasto gegužės 9 dienai skirto renginio Klaipėdoje nebuvo.
Tačiau miestiečiams niekas nedraudė susirinkti sovietinių karių memorialo vietoje, atnešti gėlių, pagerbti Antrojo pasaulinio karo metu žuvusius savo tėvynainius.
Skirtingai nei Vilniuje, jokios sovietinės ar kitokios prokremliškos simbolikos Klaipėdoje nesimatė.
Prie memorialo apie vidurdienį susirinko keli šimtai žmonių su gėlėmis, jie veikiausiai skirtingu metu, eis visą dieną.
Vainiką su rusiška trispalve juosta kiek anksčiau čia paliko RF ambasados Lietuvoje atstovai.
Vis dėlto, šalia memorialo, prie gyvatvorės, vadinamieji Klaipėdos visuomenininkai, kurie paprastai piketuoja visais gyvenimo klausimais, sustatė plakatus, kurių turinys šįkart nukreiptas prieš Kremliaus ir V. Putino politiką.
Tai suerzino vieną gegužės 9-osios progą į kapines atėjusį lankytoją, jis suplėšė plakatą ir užsimojo šalia stovėjusiam garbaus amžiaus klaipėdiečiui.
„Tie plakatai ne mano, aš tik žiūrėjau, o jis atlėkė, pagriebė vieną, ėmė draskyti, man užsimojo. Sakau, kad negrasintų, nes ir aš galiu užtvoti savo lazda“, – pasakojo Stasys, pridūręs, kad tuo viskas ir baigėsi.
Prie sovietinių karių kapų prieigų budėjo policijos ekipažas. Pareigūnų teigimu, jokių pažeidimų kol kas nepasitaikė.
